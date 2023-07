Flavia Vento, dopo anni ci riprova di nuovo: “Mi candido!” | Adesso è davvero disperata

La showgirl Flavia Vento ha pubblicato sui social un nuovo appello: adesso è disperata e decisa a ricandidarsi.

Flavia Vento in questi anni si è resa protagonista di tanti colpi di scena e soprattutto di gesti sopra le righe. Basti pensare al caso degli alieni che secondo la showgirl più volte si sarebbero messi in contatto con lei.

Inoltre vi è il caso Tom Cruise ossia l’attore americano con cui per mesi la Vento ha messaggiato salvo poi scoprire di essere finita vittima di una truffa. Nonostante questo piccolo “incidente” di percorso la showgirl sembra decisa ad incontrarlo ancora.

Così come in queste ore ha deciso di fare un nuovo appello per prendere parte ad un reality nonostante i tanti clamorosi precedenti.

Flavia Vento, i precedenti nei reality: vuole riprovarci

La nota showgirl ha negli anni più volte preso parte a diversi reality sia in casa della rete Mediaset che Rai. Ogni volta però le sue esperienze si sono rivelate dei veri e propri disastri. In passato ha infatti preso parte a La Fattoria, all’Isola dei Famosi ed al Grande Fratello Vip. Nei primi casi ha scelto di abbandonare il gioco dopo pochi giorni mentre ha lasciato la casa più spiata d’Italia dopo meno di 24 ore.

In quella occasione la showgirl ha rivelato di soffrire troppo la mancanza dei suoi numerosi cani lasciati alla madre. Per questo motivo dopo poche ore ha lasciato il format senza alcuna possibilità di fare ritorno. Nonostante tutti questi precedenti adesso la showgirl è così disperata da essersi lasciata andare ad un nuovo appello per Signorini.

Alfonso Signorini, l’appello di Flavia Vento: il punto della situazione

Alcuni giorni fa la Vento ha pubblicato una foto scattata durante la premier di Mission Impossible ossia il nuovo film della saga che vede protagonista Tom Cruise. La showgirl ha postato questo selfie su Twitter e deciso di mandare un messaggio al noto conduttore e giornalista: “Caro Alfonso (Signorini, ndr) mi candido per entrare nella casa! Se volete ci sono, aspettando che arrivi Tom“.

La showgirl sembra avere quindi due sogni ossia conoscere il noto attore inglese e prendere parte al GF Vip. In realtà ci sono per lei poche possibilità per quanto riguarda il reality in quanto Pier Silvio Berlusconi ha ormai imposto delle rigide regole in merito alle scelte del cast. Inoltre i precedenti accumulati in questi anni rendono la sua candidatura particolarmente difficile ma non resta che attendere il corso delle prossime settimane per saperne di più.