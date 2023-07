Jasmine Carrisi, vomita tutta la verità su Albano: “Non è bello vedere certe cose” | Glielo faceva ogni giorno quando era piccola

La figlia di Albano Carrisi confessa in un’intervista la difficoltà che ha avuto sin da piccola, a causa di alcuni eventi legati alla sua famiglia.

Non possiamo negare che portare il cognome Carrisi ha sicuramente dei lati positivi, come non possiamo nascondere che in certi casi può rivelarsi davvero destabilizzante. La famiglia di Albano, non a caso, è sempre stata protagonista di vicende intense, a tratti drammatiche. Dai fatti di cronaca alle questione amorose travagliate, ma nel mezzo ci sono sempre stati i figli, coloro che passivamente hanno vissuto in un vortice di indiscrezioni.

L’amore tra Romina Power e Albano Carrisi è sempre stato lodato dal pubblico, complice forse la loro intesa musicale che ha fatto emozionare milioni di persone. Tuttavia, come qualsiasi coppia terrena, anche loro hanno avuto diverse incombenze che hanno portato ad una rottura imminente.

L’anno prima però, la scomparsa della figlia Ylenia, tragedia che è stata seguita da tutta Italia. Dopo un periodo drammatico, Albano ritrova l’amore con Loredana Lecciso, colei che sin da subito prese la parte da antagonista. Nulla, il pubblico non accettò questa rinascita per il cantante, tanto da sperare fino all’ultimo in un ritorno di fiamma con Romina. Da questo amore – nonostante i continui turbamenti mediatici – nacquero Jasmine e Albano junior.

In tutto ciò, il gossip non ha smesso di diffondere pareri e notizie dalla dubbia interpretazione su questa famiglia. Oggi però, I figli sono ragazzi, proprio per questo a distanza di anni, Jasmine Carrisi decide di raccontare i suoi sentimenti al riguardo.

La rivelazione di Jasmine Carrisi

Oggi Jasmine ha 22 anni e conta alcune comparse televisive, ben 200 mila fan su Tik Tok e 116 mila seguaci su Instagram. Come accennato in precedenza, il suo cognome risulta un plus nella vita, anche se non dimenticherà mai la fatica che ha fatto per crescere in un mondo spietato, dove il gossip sulla sua famiglia è sempre stato davvero intenso.

In un’intervista al Corriere della Sera confessa: “Non l’ho vissuta benissimo la situazione: mi pesava vedere i titoli di giornale, le copertine o le notizie in tv a volte esagerate. Mi faceva strano che tutti sapessero o presumessero di sapere quello che succedeva in casa. È sempre stato così fin da quando ero piccola, poi ci fai l’abitudine. Se dovevano essere più riservati? Avrei preferito che non circolasse nulla. Mi ha sicuramente formato, mettiamola così, ma da figlia non è bello vedere certe cose”.

Oltre a questo, ha parlato anche del rapporto con la sua famiglia: “Siamo tanti, ma non c’è la concezione di Natale da famiglia allargata, quelle cose tipo le vacanze tutte insieme. Con gli altri miei fratelli ci viviamo in momenti diversi, anche perché abitiamo in posti diversi: siamo tutti sparsi per il mondo”. E alla domanda su quale legame abbia con Romina Power risponde: “Con lei non ho nessun tipo di rapporto”.