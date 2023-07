Nicola Porro, panico sul dietro le quinte: totalmente fuori controllo

Il giornalista Nicola Porro rischia di infiammare gli uffici di casa Mediaset: viene fuori la verità sulla sua reazione dietro le quinte.

Il nome di Nicola Porro per diversi giorni ha animato un presunto braccio di ferro con protagonista da un lato la rete Mediaset e dall’altra la Rai. Per giorni si è ipotizzato un suo trasferimento che invece è a quanto pare saltato a causa di un’offerta giudicata inadeguata..

Secondo alcune indiscrezioni, la rete televisiva di Viale Mazzini avrebbe messo sul piatto una prima serata del lunedì e non quella della domenica che Porro sperava di ereditare da Fazio. Il conduttore avrebbe quindi rispedito al mittente questa offerta per trascorrere ancora una stagione con la Mediaset.

A quanto pare però anche la rete di Pier Silvio Berlusconi potrebbe aver giocato un brutto tiro al conduttore che adesso sembrerebbe non essere felice.

Mediaset, l’offerta iniziale per Porro: il colpo di scena

Stando ad alcune indiscrezioni quindi Porro avrebbe accettato la proposta della Mediaset ma in cosa consisteva? A quanto pare i vertici della nota rete non hanno offerto solo un concreto aumento in denaro ma anche confermato il ritorno di Quarta Repubblica e non solo. La rete aveva infatti messo sul piatto per il conduttore anche un posto nella fascia access in prime time in solitaria.

Uno spazio che il conduttore aspettava da tempo e che lo ha convinto quindi a scegliere la Mediaset. Questa promessa però adesso rischia di non essere mantenuta e questo perché da settembre in quello spazio ci sarà anche Bianca Berlinguer. Un vero e proprio colpo di scena che a quanto pare non è piaciuto al conduttore e giornalista.

Nicola Porro, dalla concorrenza arriva la Berlinguer: la sua reazione

Il conduttore si sarebbe quindi dovuto occupare in solitaria di un appuntamento molto importante ossia quello con Stasera Italia in onda dal lunedì al venerdì. Una storia che adesso ha preso una piega diversa visto che anche Bianca Berlinguer sarà al timone di questo appuntamento.

Il portale Dagospia in merito ha rivelato: “Porro pare non abbia preso benissimo l’arrivo della Berlinguer. Nessun problema personale con la collega ma gli era stata promessa la conduzione di quello spazio in solitaria e ora dovrà condividere la fascia“. A quanto pare questa notizia ha mandato su tutte le furie Porro che allo stesso tempo ha ancora un contratto da rispettare quindi almeno per quanto riguarda la prossima stagione televisiva non dovrebbero arrivare clamorosi colpi di scena.