Pier Silvio Berlusconi, la decisione è impressionante: “Limiti da non superare” | Conduttore in allarme

Dichiarazioni a sorpresa quelle di Pier Silvio Berlusconi e che adesso mettono in allarme un noto conduttore: la situazione.

Pier Silvio Berlusconi è ormai stabile al timone della Mediaset ed ormai sembra avere le idee chiare sul futuro. Prime avvisaglie vi erano già state lo scorso mese di marzo quando ha scelto di intervenire per mettere un freno alla quota trash in televisione.

Un progetto che sembra deciso a portare avanti e lo confermano alcune recenti decisioni. Su tutte quella di non affidare più nuovi progetti a Barbara D’Urso e nemmeno alla venezuelana Belen Rodriguez. Una situazione che a quanto pare rischia però di non finire qui.

In queste ore infatti Berlusconi ha rilasciato alcune dichiarazioni che mettono in allarme un conduttore e fanno temere il peggio per un noto format.

Pier Silvio Berlusconi, chi è finito nel suo mirino: i dettagli

Prima di affrontare quanto dichiarato da Berlusconi è necessario fare un passo indietro. Come abbiamo detto lo scorso mese di marzo i vertici della rete televisiva Mediaset si sono visti costretti ad intervenire. Nel dettaglio hanno affrontato un tema caldissimo di quel periodo ossia il comportamento ormai fuori controllo dei concorrenti del Grande Fratello Vip.

Una mossa che ha cambiato le carte in tavola per Signorini, gli autori e gli stessi gieffini con ben due squalifiche in pochi giorni. Inoltre, subito dopo il gran finale nessun concorrente ha poi preso parte ad altri format della rete e nemmeno sono stati intervistati da Silvia Toffanin nello studio di Verissimo. Una storia che a quanto pare non è finita qui visto che proprio Berlusconi ha di recente parlato dei reality.

Grande Fratello, le parole di Berlusconi: cosa sta per cambiare

Il profilo Instagram SuperguidaTv ha riportato alcune dichiarazioni di Berlusconi rilasciate solo pochi giorni fa. Parlando dei reality ha rivelato: “Sono importanti, tanta gente li guarda e li commenta sui social. Io non sono un fruitore ma non vanno demonizzati. Ci sono però limiti che non vanno superati. Tatuaggi, parolacce, scollature. Ci sono limiti che hanno a che vedere con la sensibilità dei singoli”.

Stando a queste dichiarazioni quindi la rete sembra decisa a seguire con la massima attenzione la prossima edizione del Grande Fratello che prenderà il via a settembre. Alcune piccole modifiche sono state già fatte per quanto riguarda la durata e il cast ed infatti durerà di meno e ci saranno anche volti comuni. In ogni caso Signorini è avvisato e l’anno prossimo non saranno ammessi errori.