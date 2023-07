Alba Parietti, tutta la verità sulla Rai sputata così: “Ecco perché lo hanno fatto” | La decisione dietro le quinte

La conduttrice Alba Parietti si è lasciata andare ad una frecciatina al veleno contro la Rai: cosa è successo davvero.

Dopo diversi anni da opinionista in alcuni salotti per la televisione, Alba Parietti è finalmente tornata alla conduzione. Da diverse settimane è la padrona di casa del format Non sono una signora in onda in prima serata su Rai 2.

Nei dettagli si tratta di un programma che vede protagonisti alcuni volti noti nei panni di drag queen. Il compito della giuria in studio è quello di riconoscere chi si nasconde dietro questi costumi e la soluzione non è mai così semplice.

Il format sarebbe dovuto andare in onda in autunno ma le cose sono cambiate con il tempo e la Parietti ha finalmente spiegato il motivo.

Non sono una signora, i tanti cambiamenti: parla la Parietti

Solo poche settimane fa ha preso finalmente il via il nuovo format della Parietti nonostante le puntate siano state registrate addirittura all’inizio dell’autunno. Il format da programmazione sarebbe infatti dovuto andare in onda ad ottobre. Una data poi saltata ed il format è stato poi spostato al periodo natalizio. Nulla di fatto nemmeno al secondo tentativo e tutto è stato quindi rimandato ancora alla primavera.

Il programma sarebbe poi dovuto andare in onda a maggio ma la rete ha poi deciso di far slittare tutto di un mese ed il format ha preso il via a giugno. Una serie di decisioni che hanno mandato e non poco in confusione il pubblico ma è stata la stessa Parietti di recente a chiarire come sono andate le cose in Rai.

Alba Parietti, la frecciatina alla Rai: ecco perché hanno deciso così

La conduttrice ha di recente rilasciato una nuova intervista ai microfoni di TvBlog e rivelato di non sapere ancora se ci sarà una seconda stagione del suo programma. Allo stesso tempo ha però voluto chiarire quanto accaduto in questi mesi: “Il periodo natalizio era il migliore con una possibilità di fare promozione in maniera larga. Poi si è pensato che non fosse adatto per il periodo natalizio e si è pensato a febbraio. Ma in quel periodo era previsto Il Cantante Mascherato e si è deciso che due programmi simili non potessero andare in onda“.

Un confronto secondo la conduttrice non solo azzardato ma sbagliato: “Uguale vi è solo lo smascheramento ma impianti narrativi e costruzione sono diversi”. A quanto pare quindi la Rai ha deciso di fermare la Parietti per permettere alla Carlucci di andare in onda con il suo ormai storico format.