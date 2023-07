Dodi Battaglia, la lotta con il cancro lunga 10 anni: “Se n’è andata una bella persona” | La tragedia enorme

L’artista bolognese ha voluto condividere un fatto davvero drammatico, e lo fa dedicando parole d’amore a chi ormai non c’è più.

Il suo nome è associato a la band che ha lasciato il segno nel panorama musicale: Donato Battaglia, in arte Dodi, è il chitarrista, cantautore e compositore dei Pooh; nato il 1° giugno 1951 nel quartiere Mazzini, dal 1968 al 2016 è stato autore di ben 14o brani pubblicati, di cui 70 composti per il gruppo.

L’uomo è tuttora molto attivo sui social, dove ha avuto modo di condividere un dolore che non è passato di certo inosservato ai fan che lo seguono da diversi anni, ma anche a chi nel suo piccolo, si è ritrovato a vivere a suo malgrado una situazione simile alla sua.

Come molti sapranno, Dodi nel 2010 ha sposato Paola Tedeschi, una bellissima e bravissima attrice che ha sempre avuto la passione per la scrittura; quella passione dove lei stessa aveva raccontato il suo dolore tra le righe, che facevano trasudare il desiderio e la speranza di miglior vita.

La protagonista in questa vicenda è proprio lei, moglie di Dodo, ma anche mamma di Sofia, figlia nata dal loro amore nel 2005. Tuttavia, le parole sono di colui, che nel bene o nel male l’ha scelta, fino all’ultimo giorno.

10 anni di battaglia contro il tumore

In molti lo sapranno, altri no: Paola Tedeschi è mancata a soli 51 anni dopo una lunga battaglia contro un tumore al cervello. La notizia arrivò come un fulmine a ciel sereno: “Fino alla sera prima stavo bene, il mattino dopo la crisi e la diagnosi: tumore al cervello. Il mondo ti cade addosso”

La scoperta del tumore non fermò un amore grande come quello tra Paola e Dodi, tanto che l’anno dopo dalla diagnosi, i due convolarono a nozze. Il percorso tuttavia, fu davvero estenuante, come lei stessa aveva documentato nella sua autobiografia: “Più forte del male”. Con la fede ho vinto il tumore”. Purtroppo la battaglia non finì davvero. A non cessare è anche l’amore di Dodi per sua moglie, tanto che il desiderio di condividere cosa è stata Paola per lui è risultato davvero forte, scrivendo parole colme d’amore su Facebook che hanno emozionato milioni di utenti.

La dedica di Dodi alla moglie Paola

“Ho conosciuto tante persone nella mia vita – spiega Dodi – ma Paola era straordinaria e bellissima, tant’è vero che le ho chiesto di diventare mia moglie. Abbiamo passato insieme ventuno anni, i primi cinque io e lei soli, poi è nata la nostra Sofi. Abbiamo vissuto insieme un sogno fantastico che è durato altri cinque anni nella nostra casa in campagna. Poi… la malattia. Quella maledetta malattia contro la quale Paola ha lottato per dieci anni con forza e positività, sempre con il sorriso sulle labbra e sempre pronta ad aiutare gli altri. Lo stesso sorriso che ha avuto fino alla fine, quella fine che ha affrontato con dignità. Ho passato gli ultimi giorni della sua vita abbracciato a lei, baciandola e parlandole dolcemente. Le ho chiesto perdono se a volte ho commesso degli errori. Mi ha perdonato e mi ha stretto a sé in un abbraccio, dicendomi ‘Ti voglio bene!’. Ringrazio Dio per avermi dato una donna così brava e bella, che ha saputo essere stupenda madre per nostra figlia e conclude – Paola: guarda da lassù Sofi e me… Proteggici! Sarai per sempre nel nostro cuore”.