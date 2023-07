Disastro Francesca Fagnani, la collega l’ha fatto davvero: ”devo salvarmi”

Rifiuto categorico per la conduttrice Francesca Fagnani che nella prossima edizione di Belve non potrà invitare una nota collega.

Alcuni giorni fa i vertici ed i volti più importanti della rete televisiva Rai si sono riuniti per presentare i palinsesti della prossima stagione televisiva. Sono già stati annunciati alcuni colpi di scena e tra questi nuovi volti ma anche addi improvvisi.

Inoltre, la rete ha confermato alcuni format divenuti storici e tra questi appunto Belve con al timone Francesca Fagnani. La conduttrice tornerà quindi nel noto studio per mettere alle strette i volti noti e fare dire loro tutta, anche la più scomoda, verità.

In attesa di capire chi saranno i prossimi ospiti, qualcuno però si è già tirato indietro e si tratta di una conduttrice nota al pubblico.

Francesca Fagnani, il ritorno di Belve: la conduttrice non ci sarà

Il prossimo anno quindi il pubblico potrà seguire ancora una volta le intervista faccia a faccia della conduttrice con i suoi ospiti. Ancora una volta ci saranno domande taglienti e che metteranno in qualche modo in difficoltà l’ospite di turno. La conduttrice sarà ancora la Fagnani che ha a quanto pare già una lista di possibili nomi e di recente ha anche espresso il desiderio di avere Barbara D’Urso in studio.

Nessuna certezza quindi sulla prossima stagione ma c’è già qualcuno che a quanto pare ha fatto un passo indietro. Vi è una nota conduttrice che ha ammesso di trovare interessante il format della Fagnani ma di non essere intenzionata ad accettare una eventuale offerta. In questo caso stiamo parlando della conduttrice Alessia Marcuzzi ma vediamo il motivo dietro quella sua presa di posizione.

Alessia Marcuzzi, il secco rifiuto a Belve: svelato il motivo

La nota conduttrice farà ritorno il prossimo anno alla guida del format Boomerissima e per l’occasione ha concesso un’intervista ai microfoni del portale davidemaggio.it. La Marcuzzi ha annunciato alcune novità ma non è entrata troppo nei dettagli per non annullare l’effetto sorpresa. Allo stesso tempo ha anche fatto qualche rivelazione e tra queste appunto la sua intenzione di non accettare eventualmente un’intervista a Belve.

In merito ha ammesso: “Se ci vado? Me lo chiede sempre. Le ho risposto che non posso andare perché devo salvarmi da me stessa. Io sono una che racconta qualunque cosa e quindi potrebbe essere un serio problema“. La conduttrice quindi non si lascia intervistare dalla collega solo perché teme di commettere qualche scivolone.