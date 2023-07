Gabriel Garko, viene fuori la sua più grande paura: “Mi piacerebbe tanto ma…”

L’attore Gabriel Garko ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni ed ha fatto una incredibile ammissione: la sua più grande paura.

Gabriel Garko è stato per anni un volto amatissimo del cinema e della fiction italiana. Il noto attore è stato il protagonista di alcuni sceneggiati che negli anni hanno conquistato milioni di telespettatori.

In questi anni però ha fatto discutere anche la vita sentimentale del noto attore che non ha mai smesso di regalare colpi di scena. L’ultimo in ordine di tempo qualche anno fa quando l’attore ha fatto coming out al Grande Fratello Vip lasciando tutti senza parole.

Il suo privato è finito però al centro di un’altra sua intervista ma questa volta Garko ha fatto una rivelazione sulla cosa che teme di più da sempre.

Gabriel Garko, la sua vita sentimentale: l’ultima rivelazione

Nella vita privata di Gabriel Garko vi sono state tante storie d’amore. Prima la sua relazione con la collega Manuela Arcuri poi il presunto flirt con Serena Autieri. In un secondo momento è divenuta di dominio pubblico la sua storia con Eva Grimaldi ed infine la sua relazione con Adua Del Vesco. Tutte storie che però nel 2020 sono state smentite perché quando è arrivato al GF Vip per una sorpresa proprio ad Adua, l’attore ha deciso di fare coming out.

In quel momento è venuta fuori la sua vera e lunga storia d’amore con Riccardo. I due sono stati compagni di vita per ben 11 anni prima di prendere due strade diverse. Successivamente, l’attore ha avuto una storia con il ballerino Gabriele Rossi che oggi si è trasformata in amicizia. Nella vita privata dell’attore vi è però un argomento molto importante e che adesso ha deciso di affrontare ossia quello della paternità.

Gabriel Garko, le sue parole sulla paternità: una grande paura

La pagina Instagram SuperGuidaTv ha riportato alcune dichiarazioni dell’attore: “Il desiderio di diventare padre c’è. Mi piacerebbe tanto. Penso che sarei anche un bravo padre ma avrei molta paura per la società attuale. Non so se mi piace questo mondo di oggi e non so se mi farebbe piacere mettere al mondo una vita che poi deve vivere in un futuro che non sappiamo come sarà”.

A quanto pare quindi Garko vorrebbe tanto diventare padre ma allo stesso tempo è un argomento di cui ha paura considerato ancora ciò che si legge. Non è però ancora detta l’ultima parola per l’attore che dopo il ritorno sul set potrebbe decidere di concentrarsi su questo importante passo.