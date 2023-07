Gianna Nannini, avete mai visto la sua compagna? Stanno insieme da una vita | Ecco chi è

Ecco chi è la compagna storica di Gianna Nannini, magari non la conoscete, ma loro due stanno insieme da una vita. La regina del rock, ha sempre saputo come avrebbe dovuto essere la sua vita e non ha mai avuto timore a portare avanti le sue idee.

Avete mai visto la compagna di Gianna Nannini, forse non lo sapete, ma loro due stanno insieme da sempre. Ecco chi è, la donna che è riuscita a rubare il cuore della famosa cantante rock, che ha scandalizzato il mondo della musica con il suo stile.

La Nannini ha dovuto infatti, tribulare molto agli esordi, in quanto il suo genere era visto esclusivamente per i cantanti maschi, ma lei, con pazienza è riuscita a dimostrare a tutti il suo valore e il suo talento. Oggi sicuramente non si è più pentita di aver detto no, all’attività dolciaria di famiglia. Ha osato ed è stata ripagata.

Quell’eredità che ha generato polemiche e disaccordi

La cantautrice Gianna Nannini la conosciamo tutti, è inutile stare qui ad elencare tutti i suoi successi, in quanto la lista sarebbe veramente lunga. Autrice di alcuni dei brani più belli di sempre, è impossibile non canticchiare insieme a lei, quei motivetti che hanno fatto sognare, come per esempio Sei nell’anima, I maschi, Bello impossibile, Fotoromanza e molti altri ancora.

La Nannini tuttavia avrebbe potuto non essere al punto di oggi, in quanto se avesse seguito le orme dei genitori, sarebbe diventata sicuramente un membro attivo dell’industria dolciaria di famiglia, all’epoca molto famosa a Siena, sua città di origine. Negli ultimi anni, dopo la morte dei suoi genitori, lei e i suoi fratelli sono finiti in causa per motivi legati al testamento, in quanto non tutti erano contenti dei vari lasciti. I fratelli Nannini però, hanno finalmente trovato un accordo che ha messo tutti d’accordo (gioco di parole a parte), come sostiene l’avvocato della cantante: “Sono contento che questa intesa abbia messo fine ad una controversia fra i fratelli ponendo anche le basi affinché i rapporti fra loro possano essere sereni e di collaborazione”.

La compagna della Nannini

Avete mai visto la compagna di Gianna Nannini, stanno insieme da una vita. Gianna e Carla vivono insieme da quarant’anni, lei sempre molto riservata è sempre stata una figura molto importante nella vita della cantante, la quale come ha dichiarato: “Conosco Carla da quarant’anni e ho in lei totale fiducia…”.

La coppia vive in Inghilterra da diversi anni, da quando è nata la loro figlioletta, Penelope Jane Nannini. È proprio per lei che la Nannini e la “sua” Carla si sono sposate, in modo che la bambina sia tutelata nel caso succedesse qualcosa ad una delle due donne. Gianna Nannini ha rivelato di essere andata via dall’Italia in quanto, per il loro nucleo familiare nel nostro Stato, non c’è nessuna tutela: “Se mi succedesse qualcosa, Penelope per la legge italiana non avrebbe nessuno. In Inghilterra, invece, Carla la può adottare…”.