Nancy Brilli, spunta l’amante clamoroso: è famoso quanto lei

Nancy Brilli è sempre stata molto riservata per quanto riguarda la sua vita sentimentale, ma di recente è spuntato un amante clamoroso che ha lasciato tutti a bocca aperta. Ecco di chi si tratta: è famoso quanto lei.

Sono ormai sette anni che Nancy Brilli, l’attrice romana che nel 1990 arrivò a conquistare un David di Donatello come miglior attrice non protagonista per il film Piccoli Equivoci, vive nell’anonimato.

Dopo aver recitato nella serie TV del 2016 Matrimoni e altre follie, e aver ricoperto dei ruoli minori a teatro e in un paio di film usciti nel 2022 e nel 2023 (ma passati pressoché inosservati), la Brilli è scomparsa dai radar dello showbiz italiano. Non si sa molto sulla sua attuale carriera, né cosa faccia quando non è sul set, ma soprattutto non si conoscono particolari sulla sua vita privata.

L’attrice, già negli anni Novanta, quando era all’apice del suo successo, era molto riservata e non parlava volentieri né delle sue relazioni e, men che meno, dei suoi interessi amorosi.

Fino a quando una “collega del piccolo schermo”, che adesso sta vivendo un periodo d’oro grazie a serie TV come Che Dio ci Aiuti e Fiori sopra l’inferno, non ha rivelato un dettaglio sconcertante su di lei. Un amante misterioso, di cui non si conosceva il nome, che è così emerso dal passato.

Nancy Brilli, il primo marito di Elena Sofia Ricci era il suo amante!

Stiamo parlando di Luca Damiani. Oggi questo nome, fatta eccezione a qualche grande appassionato di libri, non dirà nulla, ma negli anni Novanta era uno scrittore di successo. Il suo romanzo d’esordio, Guardati a vita, ha contribuito a farlo conoscere in tutta Italia e a lanciarlo nell’Olimpo della letteratura.

Damiani, nel 1991, sposò Elena Sofia Ricci, l’attrice toscana che, attualmente, è una delle più ricercate per le sue doti recitative. Il matrimonio però, come rivelato dalla Ricci in un’intervista rilasciata a Oggi, durò soltanto un anno (i due divorziarono nel 1992) perché lei scoprì che il suo primo marito era l’amante di Nancy Brilli!

Elena Sofia Ricci su Nancy Brilli “È stato devastante. Lei non era solo la mia rivale in amore, ma anche…”

Uno shock tremendo per Elena Sofia Ricci, perché Nancy Brilli, oltre a essere la sua rivale in amore (e la donna con cui il marito l’aveva tradita), era anche la sua migliore amica!

“Frequentava la mia casa, mi ascoltava e mi consolava come avrebbe fatto qualsiasi buona amica, ma nello stesso tempo…andava a letto con mio marito” ha raccontato l’attrice. “Mi parlava anche spesso di questo fidanzato misterioso…che shock quando ho scoperto che si trattava di Luca!”