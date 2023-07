Beautiful, triste addio al volto principale del programma tv: “Devo curare il cancro”

Beautiful, l’addio straziante a un personaggio molto amato della TV soap “Mi dispiace lasciarvi, ma devo curare il cancro, potrei morire.” Ecco chi lascerà il programma TV a breve.

Beautiful, insieme a Terra Amara, è attualmente una delle TV soap più amate e più seguite dagli spettatori su Canale 5. Fin da quando è approdata in Italia, il 5 aprile 1994, è stata vista da milioni di persone e non si contano più le repliche che, durante i mesi estivi, vengono trasmesse su Canale 5.

La trama, neanche a dirlo, è uno dei motivi per cui piace tanto. Raccontarla in poche parole sarebbe impossibile, perché la TV soap si snoda intorno a tanti personaggi e ai vari intrecci che creano tra ripicche, storie d’amore, tradimenti e altro ancora, ma per farla breve, diciamo che il programma TV si sviluppa intorno all’amore impossibile di Brooke Logan e Ridge Forrester, che resiste ormai da più di trentacinque anni.

Il cast di Beautiful, quando va in scena, viene diviso oppure unito da migliaia di intrighi, ma nella realtà è molto affiatato e, come capita spesso in questi sceneggiati televisivi, condivide un legame d’amicizia molto intenso.

Di recente però gli attori si sono dovuti confrontare con una notizia terribile, ovvero l’abbandono di un membro del cast della TV Soap, che rivolgendosi a loro, ha detto “Mi dispiace, ma devo lasciarvi. Devo curare un cancro.”

Beautiful, Patrika Darbo (Shirley Spectra) lascia la TV soap dopo la terribile diagnosi

A lasciare il set per sempre, e il cast di Beautiful, è stata Patrika Darbo, che nella TV soap ha interpretato dal 2017 al 2018 il ruolo di Shirley Spectra. La 73enne ha annunciato la sua decisione con le lacrime agli occhi e i suoi colleghi, così come pure i milioni di fan che seguono la TV soap, si sono stretti intorno a lei.

Per la Darbo non è stata una scelta facile da fare, ma l’alternativa sarebbe stata molto più drammatica, in quanto c’era il serio rischio che potesse morire a causa del tumore che le era stato diagnosticato.

Patrika Darbo Beautiful, come sta oggi?

Patrika Darbo, dopo aver abbandonato Beautiful, ha scoperto che il tumore era più esteso di quello che pensava. Da qui la sua decisione, dopo averlo fatto rimuovere e curare dai medici, di non abbandonare più l’uso della crema solare e di mettere un cappello per proteggersi dal sole, soprattutto nei mesi estivi in cui è più forte.

Come sta oggi? Da quello che sappiamo, dopo una lunga battaglia, pare che abbia sconfitto il cancro e che sia anche tornata a recitare. Attualmente sarebbe impegnata sul set di Il tempo della nostra vita, ma di sicuro non scorderà mai i suoi amici di Beautiful, che gli sono stati accanto in un momento così difficile e impegnativo per lei.