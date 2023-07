Cesare Cremonini, la malattia devastante: “Arrivato a pesare 100kg” | Ecco come l’ha ridotto

“Sono arrivato a pesare 100kg” ha dichiarato Cesare Cremonini in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera “È stato scioccante, la malattia mi ha devastato.” Il racconto dell’ex leader dei Lunapop.

Cesare Cremonini ha conosciuto il suo momento d’oro durante i primi anni Duemila quando insieme al suo gruppo, i Lunapop, rilasciò alcune delle canzoni che, ancora oggi, vengono diffuse nelle discoteche e durante i mesi estivi, come ad esempio 50 Special e Qualcosa di grande.

Dopo la sua decisione di proseguire la sua carriera come solista, tuttavia, il cantante bolognese è andato incontro a un lento declino fino a quando, tre anni fa e in piena pandemia, ha pubblicato un’autobiografia in cui si è raccontato a cuore aperto e, all’interno della quale, ha rivelato anche alcuni degli episodi più importanti che gli sono successi durante la sua vita e che lo hanno segnato profondamente.

Tra questi ce n’è uno, che è stato raccontato dallo stesso ex leader dei Lunapop anche in un’intervista rilasciata a Il Corriere della Sera, che ha fatto rabbrividire i suoi fan…oltre che lo stesso giornalista che ha raccolto le sue dichiarazioni.

“Sì, è stato un periodo molto duro e stressante” ha confessato Cremonini al reporter. “E posso chiamarmi fortunato a esserne uscito vivo. Ho rischiato di non farcela, dico davvero.”

Cesare Cremonini e la malattia che lo ha devastato “Ho sofferto per molto tempo di schizofrenia, sono arrivato a pesare 100kg”

“La schizofrenia è una malattia che non perdona” ha continuato il cantante bolognese, parlando di uno dei periodi più drammatici che gli sia mai capitato di sperimentare. “Sono arrivato a pesare 100kg. Avevo smesso di allenarmi, mangiavo tutti i giorni pizza, a pranzo e a cena, sono arrivato a rischiare la mia stessa vita. E tutto perché avevo proprio questa ossessione feroce per la musica, sono stato per anni chiuso in studio, talvolta anche la domenica.”

Come ha fatto però Cremonini a scoprire di essere schizofrenico? Ebbene, come ha rivelato l’ex frontman dei Lunapop, tutto è avvenuto per caso “Ho accompagnato un amico dallo psicologo per una visita e, di punto in bianco, ho deciso di sottopormi anch’io a un esame. Ed è saltato fuori tutto.”

Cesare Cremonini, il difficile cammino verso la guarigione “Ci sono ancora dentro.”

Cesare Cremonini, per uscire dal baratro, ha deciso di intraprendere un difficile percorso di guarigione. Percorso che non si è ancora concluso, come ha confermato lui stesso a Il Corriere della Sera.

“Ho camminato per centinaia di chilometri, mi sono ribellato a quel mostro che sembrava afferrarmi dall’interno” ha dichiarato “Ho preso anche dei farmaci, cose leggere, di cui non parlo per rispetto verso i pazienti che prendono cose più pesanti. Sono anche tornato dallo psichiatra, dopo il tour negli stadi, e lui mi ha chiesto se ogni tanto mi capitava di rivedere i miei mostri. Io gli ho risposto: “No, ma ogni tanto li sento chiacchierare.” “