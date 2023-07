Michelle Hunziker, la nauseanate rivelazione proprio su di lui: “Mi ha cagato addosso”

La simpaticissima Michelle ha condiviso sul suo profilo Instagram un episodio davvero disgustoso: ecco cosa è successo.

Bella, brava, indipendente e donna di successo: oltre a queste caratteristiche, la showgirl di origini svizzere, si è sempre dimostrata davvero trasparente con il pubblico, a tratti senza peli sulla lingua. Nonostante ciò, non manca mai di eleganza, forse complice il fatto che ormai la conosciamo: la sua ironia è diventata il suo marchio distintivo, che tra l’altro ha trasmesso anche alla figlia.

Aurora Ramazzotti, nata dall’unione tra Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti, in questo periodo più che mai, è sotto la lente d’ingrandimento del pubblico. Madre da pochi mesi, condivide assieme alla madre gli attimi da neo mamma, e per Michelle, da neo nonna.

Dai personaggi dello spettacolo che si rispettano, non possono mancare di certo le critiche: dal mancato allattamento al seno, alla presunta finta commozione della nonna che guarda il nipote. Insomma, chi più ne ha più ne metta; ma davanti a tutto ciò, non manca la risposta agli haters con la solita ironia e la giusta dose di sarcasmo. Nell’ultimo reel condiviso da Aurora possiamo vedere lei stessa che parla con il piccolo Cesare, scherzando sul fatto che in questi giorni la stanno criticando perché ha ammesso di non poter allattare suo figlio per ragioni fisiologiche. La sua risposta ha generato molto rispetto e sostegno da parte dei fan.

Michelle d’altro canto, non è solita dare adito a chi la critica, la sua arma vincente è sicuramente il sorriso che non manca mai. Una delle dirette social su Instagram che è rimasta impressa nei fan, è sicuramente quella disavventura che è stata condivisa senza peli sulla lingua.

“Mi ha cagato addosso”: Michelle documenta l’accaduto

Durante questa diretta, la cara Michelle non era sola, ma in compagnia della sua storica truccatrice Laura Barenghi, protagonista di quanto accaduto. La showgirl ha deciso di far raccontare alla donna stessa l’episodio.

“Ragazzi, vi faccio vedere cosa è successo alla Barenga oggi mentre faceva due passi. Lauretta, ma cosa ti è successo?“, chiede Michelle a Laura. A questa domanda risponde: “Sono stata attaccata da un gabbiano… poi ha aggiunto: “Mi ha cagato addosso”.

Questa dichiarazione ha fatto letteralmente impazzire il web, che anche questa volta ha apprezzato la spontaneità di una donna, che seppur sia un personaggio di un certo calibro, non perde mai occasione di far divertire i suoi fan e le persone che stanno al suo fianco.