Rebecca Galli, ex di Paolo Carta vomita tutto su Laura Pausini: Il tradimento enorme

Dopo anni di silenzio, l’ex moglie di Paolo Carta rivela cosa è successo davvero con la cantante romagnola.

Sono passati quasi 20 anni dall’inizio del loro amore, ma a Rebecca Galli non è andato proprio giù quanto accaduto prima di allora, tanto da sputare fuori tutta la verità all’Italia intera.

L’incontro tra i due è avvenuto nel lontano 2005, durante un concerto a Parigi. In quel periodo il chitarrista e produttore discografico aveva iniziato a collaborare con la cantautrice, ma da un semplice rapporto lavorativo, scoppiò la scintilla. Da quel momento infatti, iniziò a nascere qualcosa tra loro due, quel sentimento che li ha portati sull’altare e alla nascita della loro figlia Paola nel 2013.

Il matrimonio tra Paolo Carta e Laura Pausini è avvenuto in segreto nel marzo di quest’anno, insieme alla figlia di ormai 10 anni e ad alcuni familiari stretti. Niente pubblicità: il giorno dopo la cerimonia, avvenuta nel comune di Solarolo a Ravenna, ha raccontato a Radio Deejay che l’obiettivo è stato quello di fare una cosa privata, per non generare voci al riguardo.

Le stesse voci che hanno preso adito quando, a seguito della nascita del loro amore, hanno creato polemiche intorno all’ex moglie Rebecca Galli, donna con cui Paolo ha avuto tre figli: Jared, Jacopo e Joseph. La coppia si separò nel lontano 2006, ma il divorzio avvenne solamente nel 2012. In merito a questo, la stessa ha rilasciato una dichiarazione shock.

L’accusa di Rebecca Galli a Laura Pausini

Da quanto è emerso durante un’intervista al settimanale DiPiù, Rebecca Galli decise di rilasciare una dichiarazione nel periodo in cui si iniziò a parlare della gravidanza di Laura Pausini; tale affermazione fece scoppiare un vero e proprio boom mediatico.

Da quanto dichiarato da Rebecca, Laura Pausini a quei tempi le avrebbe rubato il marito, visto che la coppia non era ancora separata ufficialmente. “Si è presa un uomo sposato”, si legge tra le righe.

Successivamente a questa intervista, la stessa Laura ha precisato tramite i suoi avvocati che la coppia era già in via di separazione all’epoca del fidanzamento. Tuttavia, l’ex moglie non sembra d’accordo, tanto che non si è limitata a dire questo, ma ha espresso anche il suo parere in merito alla gravidanza: “Lui ha già tre figli, ma non ha il tempo di seguirli perché è sempre preso dalla carriera. E poi ecco che fa un altro figlio con lei, perché lei non li ha avuti e a lei vengono aperte tutte le strade“.