Rai, il noto conduttore non fa passi indietro dopo la polemica: “Perché devo scusarmi?”

Un nuovo caso agita la rete televisiva Rai dopo le dichiarazioni shock di uno dei conduttori: ecco cosa sta succedendo.

Gli ultimi mesi in casa della Rai si sono rivelati essere particolarmente movimentati per tutti. In particolare, nel mirino dei telespettatori sono finite alcune scelte dei vertici che hanno deciso di escludere alcuni volti noti e di sostituirli con nomi inaspettati.

Uno di questi è già finito più volte al centro delle polemiche in questi mesi ma in queste ore la situazione è drasticamente peggiorata. Il conduttore in questione ha rilasciato alcune dichiarazioni che non solo hanno scatenato un botta e risposta durissimo ma anche infiammato la polemica. Vediamo nel dettaglio di chi si tratta e come stanno andando le cose.

Rai, un conduttore nella polemica: di chi si tratta

In vista della prossima stagione televisiva, i vertici della rete Rai hanno annunciato alcune importanti novità. Una di queste vede come protagonista il conduttore Pino Insegno che sarà al timone della nuova edizione de L’Eredità ma anche alla guida di un grande ritorno ossia quello de Il Mercante in Fiera. Per l’occasione, il conduttore ha rivelato che ci sarà ancora la Gatta Nera ma che non avrà il volto di Ainett Stephens che nel 2006 è stata scelta per quel ruolo.

Insegno ha spiegato di non poter più scegliere lei per una questione anagrafica in quanto Ainett adesso ha 41 anni. Le sue parole hanno scatenato la reazione furiosa del pubblico ma anche quella della diretta interessata che sui social ha fatto notare al conduttore di essere anche lui più grande ma soprattutto ha chiesto le sue scuse. Parole che hanno spinto Insegno a fare una precisazione ma nessun passo indietro.

Pino Insegno, le dichiarazioni shock: non chiederà scusa a nessuno

Il conduttore ha rilasciato di recente alcune dichiarazioni a TvBlog ed in merito ha precisato: “Non capisco perché dovrei scusarmi, ho parlato con Ainett ed è tutto tranquillo. È una mia amica. Ho parlato con lei, le ho mandato un messaggio vocale, le ho detto di non prendersela. L’ho ringraziata per il lavoro svolto…è tutto tranquillo! E poi se anche lo avessi detto, e ripeto che non l’ho detto, è un’offesa? Quali scuse dovrei fare. Anche io sono diventato più grande!“.

Due versioni di questa storia leggermente diverse ma dal canto suo il conduttore sembra deciso a non fare alcun passo indietro ma soprattutto non sembra intenzionato a scusarsi. Chissà come prenderà queste parole l’ex Gatta Nera e se deciderà a sua volta di replicare.