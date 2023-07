Fiordaliso, l’ennesima corsa in ospedale: “Di nuovo al pronto soccorso” | La situazione è precipitata in poche ore

Annuncio shock della cantante Fiordaliso costretta a recarsi di nuovo in ospedale: le sue parole sulla nuova operazione.

Gli ultimi giorni si sono rivelati essere particolarmente complicati per la nota artista italiana Fiordaliso. La cantante alcuni giorni fa si è infatti vista costretta ad una corsa in ospedale per affrontare una vera e propria urgenza.

Dopo alcune ore difficili era poi tornata a casa sua per affrontare la convalescenza dopo l’operazione urgente. Le cose per lei sembravano in netto miglioramento ma poi la situazione è a quanto pare precipitata di nuovo in poche ore.

La cantante si è infatti vista costretta all’ennesima corsa in ospedale ed a quanto pare i medici dovranno operarla di nuovo ma vediamo nel dettaglio cosa sta succedendo.

Fiordaliso, due settimane fa il grande spavento: cosa è successo

Lo scorso 1 luglio, la nota cantante Fiordaliso ha pubblicato una sua foto dall’ospedale che ha fatto preoccupare tutti. L’artista ha così comunicato di essersi vista costretta prima ad una corsa in ospedale e poi di essersi dovuta sottoporre ad una operazione d’urgenza. Tutto questo a causa di una peritonite che i medici hanno subito riconosciuto. Alcuni giorni dopo l’operazione, la cantante era stata poi dimessa senza problemi.

In quella occasione la cantante ha deciso di ringraziare la struttura ospedaliera, i medici e tutti gli infermieri che si sono presi cura di lei. Inoltre Fiordaliso ha ricordato a tutti i suoi appuntamenti che però a questo punto non andranno in scena perché la cantante in queste ore è stata nuovamente ricoverata in ospedale.

Fiordaliso, l’ennesima corsa in ospedale: come sta adesso

Alcune ore fa la cantante ha scelto di rompere di nuovo il silenzio sui social per annunciare di una nuova complicazione che dovrà affrontare in questi giorni. Fiordaliso ha pubblicato una foto dall’ospedale e rivelato: “Sono di nuovo al pronto soccorso. Ho avuto una ricaduta, mi ricoverano e forse mi rioperano. Andiamo avanti, ne usciremo prima o poi“.

A quanto pare quindi i problemi di salute della cantante non sono ancora finiti ed anzi la situazione è in poco tempo precipitata di nuovo. Non sono ancora stati resi noti i dettagli delle sue condizioni o cosa dovrà fare esattamente nel corso dei prossimi giorni ma intanto i prossimi impegni della cantante sono stati già tutti annullati. Ai fan non resta quindi che attendere i prossimi aggiornamenti che dovranno essere resi noti dalla diretta interessata o dal suo staff.