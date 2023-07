Maria De Filippi, dai vertici mediaset arriva la decisione: costretta a farlo

Novità a sorpresa per la conduttrice Maria De Filippi costretta a cambiare tutti i suoi piani in vista di settembre.

Maria De Filippi è stata confermata dalla rete televisiva Mediaset in vista della prossima stagione televisiva. La conduttrice sarà ancora una volta al timone dei suoi format più amati e che ogni anno mettono a segno un vero e proprio record di ascolti.

I format in programma sono sempre gli stessi ma ci saranno senza dubbio delle novità nel cast, nella formula ed a quanto pare anche nella messa in onda. Stando infatti ad alcune indiscrezioni arrivate in queste ore, i vertici della rete avrebbero fatto alcune attente valutazioni e costretto la nota conduttrice a cambiare alcuni dei suoi piani in vista del prossimo settembre.

Mediaset, i format della De Filippi a settembre: una novità

Il prossimo mese di settembre prenderanno il via tre dei format più amati della conduttrice Maria De Filippi. Ancora una volta il sabato in prima serata andrà in onda una nuova edizione di Tu Si Que Vales senza però Belen Rodriguez e con la novità Luciana Littizzetto. La data di via in questo caso è fissata per il prossimo 16 settembre. Il giorno successivo è invece prevista la nuova edizione del talent Amici con attese novità nel corpo insegnanti.

Inoltre, come sempre ci sarà spazio anche per il dating show Uomini e Donne che farà ritorno sia con il Trono classico che con quello Over. In questo caso però è arrivata di recente una importante novità in quanto la rete ha deciso di anticipare la messa in onda ma vediamo nel dettaglio i piani della produzione.

Uomini e Donne, cambia la messa in onda: i dettagli

Lorenzo Pugnaloni, esperto del noto dating show, di recente ha comunicato alcuni importanti cambiamenti nella messa in onda del format. A differenza di quanto inizialmente previsto, la prima puntata della nuova stagione del nuovo format andrà in onda lunedì 11 settembre. Nessuna novità per la fascia oraria che sarà la solita e quindi quella che va dalle 14.45 alle 16.05 circa. Questo cambiamento ha quindi portato anche ad alcune modifiche nel calendario.

La produzione dovrà infatti chiudere i casting leggermente prima e trovare i nuovi tronisti in tempo per le prime registrazioni. Stando ad alcune anticipazioni, le registrazioni prenderanno il via tra il 28 ed il 31 agosto quindi in tempo per permettere alla regia di confezionare le prime puntate. Non resta quindi che attendere poco più di un mese per scoprire come prenderà il via questa nuova stagione.