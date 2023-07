Re Carlo, viene fuori il suo ultimo gesto: date via le cose di sua madre Elisabetta

Re Carlo ha deciso di dare via alcuni oggetti personali della Regina Elisabetta ed il motivo vi lascerà senza parole: i dettagli.

Prosegue senza sosta il percorso di Re Carlo sul trono inglese ed in questi primi mesi di regno senza dubbio non sono mancati i colpi di scena. Sin dalle sue prime settimane, sua maestà si è visto costretto a fare i conti con crisi di Governo, rivolte del clero inglese ed anche qualche dramma familiare.

Per lui le cose sembrano destinare a non migliorare ma intanto di recente è venuto fuori un retroscena inaspettato. A quanto pare infatti Carlo ha deciso di dare via alcuni oggetti personali di sua madre. Tali oggetti però non sono stati consegnati ad un completo sconosciuto ma soprattutto vi è un motivo del tutto particolare dietro questa mossa.

Regina Elisabetta, via i suoi oggetti personali: a chi sono stati affidati

I tabloid inglesi hanno di recente rilasciato questa clamorosa indiscrezione. Stando alle loro fonti Carlo ha infatti deciso di dare via alcuni oggetti personali di sua maestà. Nel dettaglio si tratta di tutti i diari segreti che sono stati messi insieme in tutti i suoi anni di regno. Ogni sera infatti Elisabetta era solita dedicare qualche minuto a questa sua consueta abitudine e scrivere almeno un paio di pagine.

Questi oggetti sono stati adesso affidati ad una persona molto speciale ossia Paul Whybrew che per ben 44 anni è stato il maggiordomo di sua maestà. A corte era noto come Tall Paul a causa della sua altezza ma è diventato famoso anche quando è intervenuto per fermare l’intruso che nel 1982 è riuscito ad entrare nella camera da letto della Regina. L’uomo andrà quindi in pensione ma con un compito molto importante.

Re Carlo, cosa ne farà dei diari di Elisabetta: il retroscena

Sua maestà non ha però scelto di dare via i diari di sua madre per non vederli più. Al contrario ha preso una decisione molto particolare. Paul dovrà infatti leggere tutti i diari della Regina e dividerli in due parti. Alcuni di questi verranno lasciati nell’archivio nazionale e quindi a disposizione di tutti. Le parti invece che verranno considerate top secret o più sensibili andranno invece nell’archivio personale di Carlo.

Tra pochi mesi il maggiordomo dovrà consegnare queste due liste al Re che come sempre avrà l’ultima parola. Solo Carlo potrà infatti decidere in via definitiva cosa tenere e cosa invece affidare ai sudditi. Non resta che attendere quindi qualche mese per scoprire cosa ha messo nero su bianco Elisabetta in questi anni.