Terremoto Giuseppe Cruciani, non c’è più niente da fare per lui: lo hanno fatto fuori così

Brutte notizie per il giornalista Giuseppe Cruciani fatto fuori da un progetto particolarmente importante: le ultime.

Il nome di Giuseppe Cruciani è noto al popolo dei social ed al pubblico ma non solo per il suo lavoro di giornalista e conduttore radiofonico. Il giornalista è infatti spesso al centro dell’attenzione perché alcune sue dichiarazioni sono spesso considerate oltre i limiti.

Nel suo ruolo di conduttore del format La Zanzara ha spesso preso di mira volti noti dello spettacoli, esponenti della politica e colleghi. Per questo motivo e a causa del suo carattere spesso sopra le righe, il suo nome è finito fuori da un progetto molto importante. Vediamo nel dettaglio di cosa si tratta e cosa viene fuori adesso.

Giuseppe Cruciani, le clamorose indiscrezioni: brusco stop

Cruciani in queste settimane è finito al centro del gossip e questo a causa di una clamorosa indiscrezione. Secondo quanto rivelato da Amedeo Venza, il giornalista era a quanto pare il primo nome sulla lista di Alfonso Signorini come opinionista della prossima edizione del Grande Fratello Vip. Una notizia che ha in pochissime ore infiammato il pubblico e non è finita qui.

Il giornalista Davide Maggio è intervenuto nel corso di una recente diretta ed ha fatto il punto sul ritorno del reality. Nel dettaglio ha rivelato di aver sentito anche lui il nome di Cruciani per la prossima edizione ma non per il ruolo di opinionista bensì per quello di concorrente. Anche questa clamorosa indiscrezione ha in poco tempo scatenato l’opinione degli utenti social che si chiedono adesso quale versione sia quella vera. In entrambi i casi però vi è un dettaglio non da poco ossia l’opinione della Mediaset.

Mediaset, la decisione su Cruciani: qualcosa di inaspettato

Sia la versione di Verza, in linea con quanto rivelato da Dagospia, che quella di Davide Maggio presentano però un dettaglio in comune e riguarda quindi la posizione della Mediaset in tutta questa storia. Stando ad entrambe le versione dei fatti, Cruciani sarebbe parso interessato alla proposta al contrario della rete televisiva che invece non considera la sua una candidatura accettabile.

A quanto pare quindi i vertici della nota rete televisiva non considerano Cruciani un ottimo profilo in vista della prossima edizione del Grande Fratello. Il suo arrivo potrebbe portare fin troppo scompiglio ed è quello che Pier Silvio Berlusconi proprio non vuole dopo i precedenti. Non resta che attendere quindi i prossimi sviluppi per scoprire come andrà questa storia per il giornalista.