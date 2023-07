Amadeus, non ci sono più dubbi sul Festival di Sanremo: “Non è nei suoi piani”

Novità incredibile con protagonista Amadeus in vista della prossima edizione del Festival di Sanremo: ecco cosa hanno deciso.

Come annunciato dallo stesso conduttore nel corso di una recente intervista, la prossima edizione del Festival di Sanremo sarà l’ultima per Amadeus. Il padrone di casa e direttore artistico della nota kermesse musicale italiana ha deciso di lasciare il progetto dopo tante edizioni.

Fatta questa premessa, Amadeus ha comunque confermato come la prossima edizione ci sarà ed è per questo che si è già messo a lavoro. Nei prossimi mesi dovrà ascoltare tutte le canzoni e fare anche le scelte ufficiali per quanto riguarda il cast dei big.

In aggiunta però ci sono da definire gli ospiti e chi salirà con lui sul palco. In tal senso in queste ore è arrivata una clamorosa smentita sulla presenza di una nota professionista.

Festival di Sanremo, le ultime novità: ipotesi clamorosa

Alcuni giorni fa Amadeus ha annunciato diverse novità in vista della prossima edizione del Festival. Una di queste riguarda la figura del co-conduttore che a quanto pare sarà presente solo in tre serate in quanto il martedì ed il mercoledì saranno gli stessi cantanti a mettersi in gioco. Per quanto riguarda queste tre serate sono state fatte diverse ipotesi.

Qualcuno ha ipotizzato la presenza di una figura fissa mentre altri hanno parlato di una possibile rotazione. Per quanto riguarda i nomi sono stati fatti quelli di Annalisa, Elodie ma nessuno di questi è stato confermato. In questi giorni si è aggiunto anche il nome di Barbara d’Urso a questa lista ma anche in tal senso sembrerebbero non esserci buone notizie.

Barbara D’Urso, la decisione sul Festival: l’indiscrezione

Il futuro di Barbara D’Urso è cambiato in modo brusco negli ultimi giorni. La conduttrice è stata infatti senza preavviso esclusa dalla prossima stagione televisiva della Mediaset e non sarà al timone di Pomeriggio 5 come accaduto fino allo scorso mese di giugno. Allo stesso tempo è stata esclusa la sua presenza nella prossima edizione di Ballando con le Stelle sia come giurata che come concorrente.

Inoltre, Urbano Cairo ha smentito la voce di un possibile accordo per portare la conduttrice su La7. Come se non bastasse Dagospia ha escluso anche Sanremo per lei: “Non è nei piani del direttore artistico“. Niente da fare quindi per Barbara che non sarà coinvolta da Amadeus nella prossima edizione di Sanremo. A quanto pare se lo vorrà potrà seguire l’evento seduta tra il pubblico.