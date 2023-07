Ilary Blasi, il gesto di Totti lascia tutti senza parole: risboccia l’amore

Clamoroso gesto sui social da parte dell’ex campione ed attaccante Francesco Totti: potrebbe essere una dedica ad Ilary Blasi.

Il divorzio di Ilary Blasi e Francesco Totti fa discutere da ormai oltre un anno. Dopo alcune voci di crisi smentite nel mese di marzo del 2022, a giugno dello stesso anno i due hanno confermato la fine del loro matrimonio e da quel momento in poi ha preso il via una vera e propria battaglia legale.

Inoltre, i due da mesi ormai hanno intrapreso nuove relazioni. L’ex capitano della Roma sta con Noemi Bocchi ossia la donna con cui avrebbe tradito la Blasi. Dal canto suo la conduttrice è da mesi uscita allo scoperto con l’imprenditore Bastian Muller.

In queste ore però è arrivato un clamoroso colpo di scena in questa storia ossia una presunta dedica di Totti alla sua ex moglie.

Ilary Blasi e Totti, il divorzio shock e l’ultimo colpo di scena

Subito dopo la notizia del divorzio tra Totti e la Blasi si è scatenato il gossip con accuse da ambo le parti. In particolare l’ex calciatore è finito nella bufera in quanto accusato di tradimento. Allo stesso tempo Totti non solo ha deciso di discolparsi ma a sua volta ha accusato la sua ex moglie di averlo tradito per prima ma soprattutto di non essergli stato vicino alla morte del padre.

Dopo le accuse è arrivata la battaglia legale per decidere a chi assegnare la casa di famiglia, il centro sportivo di Totti e tutta una serie di beni che i due si sarebbero sottratti a vicenda. Tutti dettagli che hanno spinto gli appassionati di gossip ad ipotizzare un clima teso. Questo però fino a pochi giorni fa perché Totti ha deciso di fare un gesto inaspettato.

Francesco Totti, il gesto sui social: coinvolta anche Ilary

Lo scorso 9 luglio tutti i calciatori della nazionale italiana campione del mondo del 2006 hanno deciso di omaggiare il giorno in cui hanno alzato la coppa in Germania. Totti non si è tirato indietro ed ha pubblicato alcune foto ma una in particolare ha attirato l’attenzione. Nel dettaglio si tratta di un suo scatto con la maglia della nazionale e la sua classica esultanza ossia quella che mima un ciuccio.

Un gesto che ha scatenato i social perché l’ex capitano della Roma in passato ha rivelato come questo gesto fosse collegato non ai figli ma alla Blasi: “Lo fa ogni volta che si concentra. È una dedica speciale alla donna che amo e alla madre dei miei figli“. Ora tutti si chiedono se con questa mossa di Totti vuole solo provare a rendere il clima meno teso o se potrebbe arrivare presto un colpo di scena.