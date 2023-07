Michelle Hunziker, la confessione su Silvio Berlusconi: “Mi chiamava sempre per farlo”

Michelle Hunziker e quel dettaglio su Silvio Berlusconi che sciocca tutti “Mi chiamava sempre per farlo.” La confessione della showgirl elvetica rivela un particolare inaspettato sulla vita del defunto cavaliere.

Michelle Hunziker, come tanti altri vip che lavorano in casa Mediaset, deve molto a Silvio Berlusconi. L’imprenditore, scomparso il 12 giugno 2023 all’Ospedale San Raffaele di Milano dopo aver combattuto a lungo contro una forma molto aggressiva di leucemia, ha lanciato lei, e tanti altri, nel mondo dello spettacolo e sul piccolo schermo delle case di numerosi italiani.

Oggi la showgirl elvetica, una delle poche a non essere stata toccata dalla “rivoluzione” attuata da Pier Silvio Berlusconi dopo la morte del padre (che, al contrario, si è abbattuta in modo pesante su Barbara D’Urso, Ilary Blasi e Belen Rodriguez), nonostante sia ancora single e in cerca dell’amore, è una donna felice e realizzata e, soprattutto, una nonna molto innamorata del piccolo Cesare Augusto, il suo primo nipotino, datole dalla figlia Aurora Ramazzotti e da Goffredo Cerza, il suo compagno.

“Mi riempie le giornate. Non mi spaventa essere diventata nonna a 46 anni, lo sento come un grande orgoglio e lo vivo bene. Non vedo l’ora di portarlo a giocare a calcio, a fare karate, viaggi e altre mille cose” dice con il sorriso sulle labbra. “Il tempo e le energie giocano a mio favore. Nonna? Per me è solo una parola.”

Parlando invece di Silvio Berlusconi, la Hunziker si è soffermata su un dettaglio che ha lasciato tutti a bocca aperta. Come sappiamo, il defunto cavaliere aveva una passione per le belle donne, ma finora nessuno aveva mai pensato che facesse questa cosa anche con Michelle Hunziker “E invece sì, lo faceva, tutte le volte che mi chiamava.”

Michelle Hunziker, la confessione “Silvio Berlusconi? Tutte le volte che mi chiamava, mi riempiva di complimenti!”

“Chiamava spesso e, tutte le volte che lo faceva, mi riempiva sempre di complimenti,” ha dichiarato la Hunziker, ricordando con affetto Silvio Berlusconi e la sua personalità “La sua energia catalizzava chiunque…io l’ho sempre visto aiutare chiunque lo chiedesse.”

E, proprio riferendosi alla generosità di Berlusconi, un aspetto del suo carattere di cui non si parlava spesso (questo perché soffocato da altre notizie “più gustose per il pubblico”, come gli scandali e i procedimenti giudiziari a cui è andato incontro per buona parte della sua vita), la showgirl elvetica ha aggiunto “Una volta gli domandai: Silvio, ma non ti sei mai pentito di essere così generoso con tutti?”

Michelle Hunziker, la risposta di Silvio Berlusconi alla sua domanda

La risposta del defunto cavaliere, neanche a dirlo, ha lasciato di stucco la Hunziker, che ricorda molto bene le parole che lui le disse in quell’occasione “Sì, lui mi rispose: Michelle, ricordati che è molto meglio dare i soldi alle persone quando sei in vita perché da morto non possono ringraziarti.”

Un atteggiamento che, come abbiamo visto nei giorni scorsi con l’apertura del suo testamento, Silvio Berlusconi ha anche mantenuto con i suoi cari per evitare guerre legali sulla divisione della sua immensa eredità.