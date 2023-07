Valeria Marini, la rivelazione piccante dal suo passato: “Baciava molto bene” | Chi era il suo amante

La showgirl Valeria Marini ha fatto una inaspettata rivelazione sulla sua vita sentimentale: ecco il nome del suo amante segreto.

Valeria Marini ha conquistato addetti ai lavori e milioni di telespettatori negli anni 90 ossia quando è stata scelta come prima donna del Bagaglino. Un ruolo che ha occupato per anni e che le ha permesso di fare anche altre esperienze.

In questi anni ha preso parte a format quali Domenica In, Scherzi a Parte mentre è stata anche attrice sul piccolo e grande schermo. Infine si è messa in gioco anche come concorrente dei reality come nel caso del Grande Fratello Vip.

Negli anni ha però fatto discutere anche a causa della una vita sentimentale particolarmente movimentata ed anche la sua ultima rivelazione ha lasciato tutti sorpresi.

Valeria Marini, la sua vita sentimentale: il nome del suo amante

La storia senza dubbio più importante per la Marini è stata quella con Vittorio Cecchi Gori. I due non si sono mai sposati ma sono stati legati per anni e soprattutto quando il noto imprenditore ha avuto diversi problemi economici. Successivamente la Marini si è sposata con Giovanni Cottone ma la loro unione è stata annullata poco più tardi dalla Sacra Rota.

Nel corso degli ultimi anni è invece stata legata sentimentalmente a Patrick Baldassari con cui ha preso parte anche alla prima edizione vip di Temptation Island. In questi anni infine sono stati fatti i nomi di alcuni flirt mai confermati dalla diretta interessata che ha invece ammesso di aver avuto una storia un noto cantante italiano ossia Jovanotti.

Jovanotti, la rivelazione della Marini: un passato bollente insieme

La nota showgirl italiana ha di recente rilasciato alcune dichiarazioni nel corso di una nuova intervista al Corriere. Un dettaglio non è passato inosservato e lo ha riportato il profilo Instagram Superguida Tv. Nel dettaglio si tratta di una rivelazione bollente sul suo passato sentimentale. In merito ha rivelato di un incontro speciale a Porto Rotondo con Jovanotti che allora non era ancora un noto artista.

Nel dettaglio la Marini ha raccontato: “Io ero una ragazza immagine mentre lui era il dj ed eravamo giovanissimi. Meraviglioso, solare, giocoso. Mi ha insegnato a guardare le stelle in cielo nella notte di San Lorenzo. Durò un anno e baciava anche bene“. Una storia quindi più o meno importante per entrambi ma che per anni hanno deciso di tenere nascosta fino quindi a queste inaspettate dichiarazioni della showgirl.