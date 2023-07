Sonia Bruganelli, immobile nel letto: la malattia l’ha devastata | “20 giorni difficilissimi”

“Sono stati venti giorni molto difficili” ha ammesso Sonia Bruganelli “Per la prima volta mi sono trovata completamente impotente. È stato molto straziante…quell’esperienza ha cambiato molte cose.” Il racconto senza freni dell’ex moglie di Paolo Bonolis che sconvolge tutti.

Non è un periodo facile per Sonia Bruganelli: la nota produttrice televisiva, dopo essersi resa conto di considerarlo più ormai come un amico che non come un marito (“è accaduto tutto con la morte di mio padre”, come ha raccontato lei stessa in diverse interviste), ha deciso di dire addio a Paolo Bonolis e di chiudere così un matrimonio durato più di vent’anni.

E, oltre che nella sua vita privata, le cose non vanno decisamente meglio nella sua vita lavorativa: dopo essere stata per due edizioni sulla poltrona dell’opinionista, infatti, l’ex moglie di Bonolis ha deciso di dire ufficialmente addio anche al GF Vip. Non è chiaro cosa farà dopo e, soprattutto, se ci sarà ancora un posto per lei nella “nuova” Mediaset di Pier Silvio Berlusconi, ma quello che è certo, è che per lei è un periodo di grandi cambiamenti.

Cambiamenti che, neanche a dirlo, sono iniziati già diversi anni prima, quando lei aveva solo ventisette anni e si è ritrovata a vivere una delle esperienze più drammatiche della sua vita. Un’esperienza che non aveva mai raccontato, in nessun’intervista, e che l’ha segnata profondamente.

Fino a quando, in una puntata di Belve di Francesca Fagnani, non si è messa a nudo, rivelando quella parte dolorosa del suo passato e che, ha ammesso, non racconta volentieri.

Sonia Bruganelli, il racconto doloroso “Mi avevano appena messo in braccio la mia prima figlia e, subito dopo, ho dovuto lasciarla.”

Stiamo parlando di quando, a ventisette anni, ha dato alla luce la sua prima figlia. La bambina, infatti, è nata con un problema cardiaco grave e, poco dopo avergliela messa tra le braccia, i medici gliel’hanno portata via per sottoporla a un delicato intervento chirurgico “Dopo l’operazione ha avuto un’ipossia celebrale, che le ha causato dei problemi motori. Aveva solo un danno cardiaco, che le era stato sistemato con l’operazione. Purtroppo l’intervento era talmente complicato che ha avuto un infarto e danni neurologici, per fortuna non cognitivi.”

Un’esperienza terribile, e che ha messo a dura prova anche il matrimonio con Paolo Bonolis, oltre a scatenare una crisi esistenziale fortissima “Non volevo più avere altri figli. Ho avuto tanti attacchi di panico, poi ho passato venti giorni difficilissimi, a letto e immobile, con mio padre che mi accudiva. Pensavo di non farcela, non volevo più vedere i miei figli, Paolo faceva sia da padre sia da madre. Poi è successo qualcosa…”

Sonia Bruganelli, la salvezza arrivata da uno dei suoi figli “È stato lui a farmi uscire dal buio.”

Quel “qualcosa” è arrivato da Davide, il suo secondo figlio, che Sonia Bruganelli aveva avuto nel frattempo da Paolo Bonolis “È stato lui a salvarmi. Un giorno venne su nella mia camera e mi disse “Mamma, ma tu muori?”. È stato lì che ho capito che non potevo abdicare, che dovevo tornare a essere una madre a tempo pieno, occuparmi dei miei figli. Io ho risposto “No, amore, mamma non muore”. Non so se il farmaco abbia fatto effetto oppure no, ma lì è cambiato qualcosa.”

Oggi Silvia ha vent’anni e, anche se il matrimonio tra lei e Paolo Bonolis è finito, Sonia Bruganelli parla spesso di lei “Mi sono spesso chiesta perché fosse capitata una cosa del genere a lei. Proprio a lei. Però la vedo felice, contenta. Lei è capace di smuovere tutto, è più serena dei suoi fratelli…sì, sono d’accordo con gli altri quando dicono che lei ha ricevuto un dono. Un grandissimo dono.”