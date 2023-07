Milly Carlucci, il cancro l’ha scoperto troppo tardi: “Pochi mesi di vita” | Una vita spezzata così

La conduttrice di Ballando con le Stelle spiega perché è fondamentale la prevenzione, e lo fa raccontando la sua esperienza drammatica.

Dietro a diversi personaggi noti al mondo dello spettacolo, si celano periodi bui, dove alcune esperienze rilevanti, hanno fatto sì che cambiassero come persone. Alcuni di questi, approfittano della loro notorietà e del rispetto che hanno da parte del pubblico, per lanciare messaggi importanti, che non daranno mai indietro il passato ed eventuali persone a loro care, ma almeno aiuteranno altre persone che vivono lo stesso dramma.

Questo è il caso di Milly Carlucci, conduttrice amata dai telespettatori della tv di Stato, che da diversi anni è al timone di Ballando con le Stelle e Il cantante Mascherato. Anche per il prossimo autunno è confermata la sua presenza nello storico programma di ballo; ma in questi giorni, le voci insistenti stanno ipotizzando su chi farà parte della giuria, che come affermato da lei stessa, se ne parlerà soltanto a settembre in via ufficiale.

Ad ogni modo, in attesa di rivederla di nuovo sul piccolo schermo, ricordiamo un’intervista rilasciata da lei stessa a Vanity Fair, che come accennato in precedenza, è stata una sorta di sfogo per la donna, nonché l’occasione per lanciare un messaggio importante al pubblico.

La confessione di Milly Carlucci: “la diagnosi non lasciava speranze: pochi mesi alla fine”

Durante la lunga intervista, la donna si mostra a cuore aperto, mentre racconta di quel cancro della madre che è stato scoperto troppo tardi. Il tumore in primo luogo è stato trovato al seno, esteso successivamente ai polmoni. Milly di questo non si dà pace, perché a suo dire, la donna poteva benissimo salvarsi se solo l’avesse scoperto per tempo. “Purtroppo, invece, non aveva l’abitudine di sottoporsi a controlli regolari. – ha confessato la conduttrice – Si è rivolta al medico solo quando sono comparsi i primi sintomi della malattia. E ormai era troppo tardi. La diagnosi non lasciava speranze: mancavano pochi mesi alla fine”.

L’annuncio della scomparsa della madre, lo diede lei stessa nel 2015, periodo in cui presentava Notti sul ghiaccio, dove a fine serata comunicò al pubblico quanto accaduto. La donna successivamente rilasciò questa intervista, dove parlò anche della giudice Carolyn Smith, affetta anche lei da un tumore al seno; ma che a suo avviso, è un modello per milioni di donne: “Carolyn Smith è un esempio virtuoso di donna capace di affrontare con positività il tumore. Alla luce della sua esperienza, posso dirvi che mantenere il proprio lavoro aiuta ad affrontare meglio la faticosa lotta contro la malattia. La normalità della vita è un toccasana”.

Il messaggio importante a tutte le donne

Milly purtroppo non si darà mai pace su quanto accaduto alla madre, scomparsa pochi mesi dopo la diagnosi. Il tempo purtroppo non può tornare indietro; ma in compenso, la donna vuole sfruttare questa esperienza per aiutare milioni di donne a sensibilizzare nei confronti della prevenzione. Per questo motivo la sua voce si è fatta sempre più viva, fino a diventare madrina per la prevenzione del tumore al seno promossa dal Gruppo FS Italiane e sostenuta dal Ministero della Salute.