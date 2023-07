Federica Pellegrini, il tradimento proprio davanti ai suoi occhi: “Trovata nel letto con lui” | Infedeltà dilagante

I neo sposi parlano dell’avventura a Pechino Express e del loro rapporto ad oggi: alla luce però, emerge un dettaglio del passato di Federica.

La coppia è tornata da poco nella propria dimora, dopo la lunga e estenuante esperienza che li ha visti protagonisti a Pechino Express. Matteo Giunta e Federica Pellegrini sono i novelli sposi che hanno conquistato il cuore del pubblico da casa che ha seguito con costanza la loro dura avventura.

Per quanto si siano dimostrati davvero strepitosi, la coppia è stata classificata al secondo posto, con una vittoria di Joe Bastianich e Andrea Belfiore. Nonostante ciò, nessuno ha mai perso il sorriso e la soddisfazione raggiunta, dimostrando ancora una volta che la coppia è provvista di sangue e spirito sportivo.

“Vincere la finale sarebbe stato qualcosa in più, ma non toglie nulla a quello che abbiamo fatto. L’importante era non essere eliminati”, ha ammesso Matteo Giunta a Vanity Fair.

In questo periodo però, i fan stanno letteralmente assillando la coppia su come e quando avranno dei figli. “Se arriveranno li accettiamo con gioia, ma non possono diventare un chiodo fisso”, ha risposto l’allenatore durante l’intervista. Questa insistenza probabilmente è dovuta al fatto che per Federica questa è l’unica storia davvero importante, visto le complessità che ha vissuto in passato, dove lei stessa voleva esplicitamente formare una famiglia.

Il tradimento di Federica Pellegrini

Ora la donna è sposata e felice, come dimostrato in questi mesi, ma questo è dovuto dal fatto che lei stessa ha finalmente trovato la persona con cui condividere la sua vita, o comunque ha raggiunto la maturità per sostenere una storia d’amore. Una delle sue storie più lunghe è stata sicuramente quella con Luca Marin, suo collega e compagno di vita dal 2018 al 2011. I due sono arrivati addirittura ad intraprendere una convivenza a Verona, prima che qualcosa andasse storto.

A confessare quanto accaduto è stato lo stesso Luca al settimanale Chi, inerente al periodo in cui Federica si stava innamorando di un’altra persona: “In realtà questa storia è iniziata a Tenerife lo scorso maggio. – racconta Marin – A quei tempi tra me e Fede tutto filava liscio. Lei faceva addirittura progetti sulla famiglia: diceva di volerne formare una con me. Convivevamo a Verona nel nostro nido e andavamo d’amore e d’accordo. Una sera ho notato uno strano sguardo tra lei e Magnini. Nella mia testa è scattato un dubbio”.

E purtroppo il bel nuotatore ci aveva visto lungo, tanto che successivamente, Federica Pellegrini intraprese una relazione con Magnini, durata sino al 2017. Insomma, i periodi travagliati nella sua vita non sono di certo mancati, ma questa volta con Matteo Giunta sembra aver finalmente trovato la sua serenità.