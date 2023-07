Belen Rodriguez, dopo Mediaset saluta anche De Martino: è finita

Dopo la svolta della sua carriera, arriva la notizia che nessuno si sarebbe mai aspettato: la coppia Rodriguez e De Martino sembra essere (di nuovo) al capolinea.

Le vacanze estive, il tempo trascorso in famiglia in assoluto relax e poi? Una separazione imminente, o meglio, una presunta crisi. Questa volta però, le indiscrezioni non sono assolutamente infondate, ma dovute ad alcuni atteggiamenti che non lasciano alcun dubbio sul quadro della situazione.

Come molti sapranno, di recente la coppia si è ritratta nelle foto mentre si godeva del meritato relax assieme ai figli, nella barca di Stefano De Martino, seguito da altri scatti che li ritraevano in condizioni tutt’altro che prossime ad una separazione.

Eppure a riviste come Dagospia, la faccenda non quadrava del tutto: nella coppia c’era già aria di burrasca. Ad ogni modo, la showgirl argentina in questo periodo è già sotto la lente d’ingrandimento del gossip, vista la sua scelta di non rinnovare il contratto con la tv privata Mediaset.

Una decisione presa con estrema consapevolezza, vista la sua intenzione nel dedicarsi maggiormente ai suoi progetti imprenditoriali. Tuttavia, qualcosa non sembra quadrare nella sua vita sentimentale: dopo Mediaset Belen saluta anche il conduttore De Martino? Cosa è successo esattamente? Vediamo nel dettaglio.

Le loro azioni non lasciano dubbi: la crisi di coppia tra Belen e Stefano

In questi giorni nelle riviste di gossip i protagonisti sono loro. Tuttavia, emerge una realtà inaspettata, dove dapprima si ipotizzava una crisi di coppia, ma adesso le prove emerse, lasciano ormai pochi dubbi: la coppia non sembra passare un periodo roseo. In primo luogo il conduttore Rai è apparso alla presentazione dei palinsesti senza fede al dito; successivamente la showgirl è stata vista sui social con un anello differente al posto di quello nuziale. Davvero credevano che nessuno se ne sarebbe accorto?

Oltre a questo dettaglio, una sospetta vicinanza tra Alessia Marcuzzi e Stefano De Martino durante la programmazione Rai, ha generato ancora più perplessità. Tuttavia, a dare la conferma indiretta al pubblico, è stata la stessa Belen sul suo profilo Instagram.

Oltre al dettaglio sulla fede, Belen ha cancellato un selfie recente scattato in compagnia del marito. Questa azione ha lasciato poco spazio alle supposizioni, visto che non vi è alcuna ragione per fare ciò. Ad ogni modo, per il momento nessuno dei due ha confermato o smentito le dichiarazioni, ma secondo le stesse voci insistenti, dietro a questa brutta crisi, si cela la gelosia della Rodriguez, forse dovuta a determinati episodi recenti.