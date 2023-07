Roberta Capua, costretta ad una decisione difficilissima: “Devo fermarmi” | Viene fuori il motivo

Stop forzato per la conduttrice Roberta Capua in questa estate: costretta a prendere questa decisione per un motivo molto serio.

La conduttrice Roberta Capua in questi giorni è finita spesso al centro delle polemiche e nell’occhio del ciclone. Tutto a causa di una decisione presa dalla rete televisiva Rai e che a quanto pare non è piaciuta nemmeno alla diretta interessata.

A quanto pare infatti la rete le aveva chiesto una sua disponibilità a partire dal prossimo mese di settembre per la fascia pomeridiana di Rai 1. Nonostante il consenso della conduttrice però la rete ha scelto di affidarsi a Caterina Balivo.

Un boccone amaro per la Capua e purtroppo non è stato il solo in questi mesi a causa di un brusco stop su cui ha deciso di fare chiarezza.

Rai, le ultime su Roberta Capua: brusco stop

La nota conduttrice da diversi anni parte integrante della Rai è quindi stata esclusa all’ultimo minuto dalla corsa per la fascia pomeridiana del primo canale. Niente da fare per lei che comunque non sembra decisa a portare avanti alcuna polemica nei confronti dei vertici della rete e nemmeno degli autori. Nonostante questo non si tratta di una bella notizia e questo anche perché la Capua sarà lontana dalla conduzione anche questa estate.

La Capua non è stata infatti confermata al timone di Estate in diretta che sta andando regolarmente in onda ma con Nunzia De Girolamo nelle vesti di padrona di casa. In merito a questo colpo di scena la conduttrice ha però deciso di fare chiarezza ed ha rivelato di essersi vista costretta a chiedere una pausa per un motivo molto importante ma vediamo di cosa si tratta.

Roberta Capua, l’addio ad Estate in diretta: svelato il motivo

Di recente la conduttrice ha rilasciato una nuova intervista ai microfoni di TvBlog ed ha parlato proprio della sua esclusione dal noto format. In merito ha dichiarato: “È stata una mia decisione. Dopo due stagioni ho deciso io di fermarmi. Sono mamma di un ragazzo di 16 anni e l’estate è il momento in cui la famiglia si riunisce. Per due estati mi sono sacrificata ed è stato abbastanza complicato gestire il tutto. Ho preferito dare priorità alla famiglia”.

Una decisione quindi dovuta a motivi personali della conduttrice e non solo a valutazioni interne fatte dai vertici della rete. Non è dato sapere adesso se per la Capua ci saranno nuove occasioni in primavera o a sorpresa verso la fine dell’anno.