Barbara D’Urso, niente da fare per lei: non la vedremo mai più | La notizia è appena arrivata

Ennesima brutta notizia per la conduttrice Barbara D’Urso che adesso rischia di scomparire definitivamente: le ultime.

La conduttrice Barbara D’Urso non è alle prese con un periodo semplice soprattutto per quanto riguarda l’aspetto lavorativo. Alcuni giorni fa il suo nome è infatti finito fuori dai prossimi palinsesti di casa Mediaset ed è stata anche sostituita al timone di Pomeriggio 5.

Una decisione a cui hanno fatto seguito ben due clamorosi botta e risposta. Il primo con lo stesso Pier Silvio Berlusconi che ha raccontato una versione diversa da quella della conduttrice. Il secondo ha visto protagonista la conduttrice e la sua sostituta ossia la collega Myrta Merlino.

Un brutto momento che non è però finito qui perché di recente è stata smentita la presenza della conduttrice da ulteriori due progetti.

Barbara D’Urso, un disastro dopo l’altro: l’ultima brutta notizia

La conduttrice nei giorni scorsi ha deciso di fare chiarezza sul suo addio alla Mediaset. Nel dettaglio ha rivelato di non essere andata via di sua spontanea volontà, come sembrava venir fuori dal comunicato della rete, ma di essere stata praticamente cacciata. Le sue parole hanno scatenato il pubblico che per giorni ha quindi ipotizzato un colpo di scena ossia un passaggio alla concorrenza.

Il suo nome era addirittura finito sulla lista della prossima edizione di Ballando con le Stelle sia come possibile concorrente che come membro della giuria. In occasione della presentazione dei palinsesti però i vertici hanno escluso categoricamente il suo coinvolgimento. Successivamente il suo nome è stato associato a La7 ma anche in questo caso è arrivata una comunicazione inaspettata.

La7, Urbano Cairo fa chiarezza: le parole sulla D’Urso

Di recente si è tenuto anche l’incontro dei vertici di La7 con la stampa. Nel dettaglio Urbano Cairo ha presentato i palinsesti della prossima stagione ed allo tesso tempo ha deciso di rispondere a qualche domanda. In tal senso ai microfoni de ilfattoquotidiano.it ha deciso di affrontare una volta per tutte le voci di un possibile coinvolgimento della D’Urso nella prossima stagione. In merito ha dichiarato: “È una professionista di grande livello ma non abbiamo avuto contatti con lei“.

Stando quindi a queste dichiarazioni non ci sarebbero stati contatti tra le parti in gioco e nemmeno in futuro questo potrebbe accadere. Da sottolineare che la D’Urso ha ancora un contratto con la Mediaset la cui scadenza è fissata al prossimo mese di dicembre. Un dettaglio non da poco e che potrebbe trasformarsi in un lungo stop per la conduttrice.