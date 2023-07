Meghan Markle, tutta la verità è finalmente venuta a galla: escono fuori i messaggi clamorosi

La duchessa Meghan Markle è finita di nuovo nell’occhio del ciclone e questa volta per alcuni messaggi che si scambiano alle sue spalle.

Meghan Markle ha fatto il suo ingresso ufficiale nella famiglia reale lo scorso 2018. Sin dall’inizio ci sono stati alcuni problemi in quanto attrice ma soprattutto già divorziata. La frattura è però divenuta ufficiale nel 2020 ossia quando lei ed Harry hanno lasciato Londra per andare in America.

Da quel momento in poi sono volate accuse gravissime nei confronti della famiglia reale ed allo stesso tempo per la coppia le cose non sono di certo migliorate. I due sono finiti al centro di accuse, polemiche e clamorose indiscrezioni.

L’ultima in ordine di tempo quella che vede coinvolta la Markle ma soprattutto alcuni volti noti dello spettacolo americano.

Meghan Markle, le ultime polemiche: arriva l’ennesima batosta

La Markle è da anni nell’occhio del ciclone ma nel corso degli ultimi mesi la situazione è drasticamente peggiorata. La duchessa è finita al centro di una grave accusa ossia quella di non essere riuscita a diventare ricca come voleva. In questi mesi sono anche arrivati tutta una serie di insuccessi quali il film Netflix ma soprattutto il suo podcast su Spotify. Un risultato così negativo da aver spinto la stessa piattaforma ad annullare il contratto.

Inoltre i media hanno lanciato un vero e proprio allarme rosso per quanto riguarda il matrimonio di Harry e Meghan. I due infatti sembrerebbero essere ad un passo dal divorzio e questo a quanto pare a causa dello stile di vita dell’ex attrice. La Markle è a quanto pare solita passare molto tempo presso i party di alcune stelle di Hollywood che però sembrerebbero non apprezzarla davvero.

Meghan Markle nella bufera: viene fuori una verità incredibile

Le ultime decisioni della duchessa del Sussex si sono quindi rivelate essere un vero e proprio flop. Per questo motivo sembra ormai decisa a cambiare lavoro e fare l’influencer. Per questo si sarebbe a quanto pare affidata anche ad una potente agenzia di comunicazione. Il comico Tom Dillon ha però rivelato di un retroscena particolarmente imbarazzante con protagonista la Markle.

Il noto attore ha infatti rivelato di alcuni volti di Hollywood che sono soliti mostrarsi tra di loro i messaggi che la duchessa manda loro con inviti a pranzi, cene o eventi. C’è chi ha addirittura definito Meghan alla stregua di “una venditrice porta a porta“. Non di certo una buona notizia per lei e per i suoi progetti futuri.