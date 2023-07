Maria De Filippi, la reazione shock durante il provino: del tutto fuori controllo | Cosa è accaduto

Rivelazione a sorpresa sulla conduttrice Maria De Filippi e sulla sua reazione shock nel corso di un provino: tutti i dettagli.

Maria De Filippi è la padrona di casa di format divenuti ormai storici in casa della rete televisiva Mediaset. Ogni volta la messa in onda è un vero e proprio successo soprattutto per quanto riguarda i dati di ascolto.

Tutto sembra funzionare bene e questo con ogni probabilità anche perché la conduttrice è sempre pronta a curare tutto nei minimi dettagli. Inoltre non lascia mai nulla a caso ed a quanto pare prende parte anche ai provini per scegliere i protagonisti dei suoi format.

Proprio durante uno di questi provini a quanto pare la conduttrice ha perso la pazienza e adesso viene fuori il motivo shock.

Maria De Filippi, il retroscena inaspettato: lite ai provini

Come abbiamo detto la conduttrice è quindi solita prendere parte ai provini ed in particolare quando arriva il momento di selezionare gli allievi del format Amici di Maria De Filippi. Una decisione delicata e su cui a quanto pare la conduttrice vuole dire la sua. Lo conferma una recente serie di dichiarazioni rilasciate dal cantante Wax durante una sua intervista con Lorella Cuccarini per il format Dimmi di te.

Il giovane artista ha parlato della sua esperienza nella scuola del noto talent come cantante. Inoltre ha aggiunto alcuni dettagli per spiegare come sono andate le cose durante un suo provino e quindi ha deciso di rivelare tutta la verità sulla famosa lite con la conduttrice.

Amici, il racconto di Wax: tutti i dettagli

Durante la messa in onda sia del pomeridiano che del serale del noto talent, più volte la De Filippi ha fatto cenno ad una lite con il giovane cantante durante i provini. Un argomento che però i due diretti interessati non hanno mai affrontato durante il format. Una volta terminato il talent invece Wax ha deciso di raccontare come sono andate le cose: “Sono entrato in maniera arrogante, mi sono tolto le scarpe. Ho cominciato con il piede sbagliato. Quando mi hanno detto che dovevo rispondere a delle domande non ho reagito bene“.

A quel punto sarebbe quindi stata la stessa conduttrice ad intervenire: “La De Filippi ha giustamente detto che uno che risponde così lei non lo farebbe nemmeno cantare“. Wax ha poi raccontato di aver chiesto scusa alla conduttrice ed a tutti i presenti che gli hanno quindi permesso di portare a termine il provino servito a farlo poi entrare nella scuola.