Mara Venier, l’annuncio è arrivato in queste ore: ormai non c’è più niente da fare | È finito tutto

La conduttrice Mara Venier ha rilasciato alcune dichiarazioni che adesso fanno temere il peggio: cosa sta succedendo.

Mara Venier è un nome noto al pubblico italiano e soprattutto ai milioni di telespettatori che seguono da anni il pomeriggio di Rai 1. La nota conduttrice è ormai un volto storico di Domenica In e anche il prossimo anno sarà al timone del noto format.

Un appuntamento che il pubblico attende da tempo e che non è mai stato messo in discussione. Questo a differenza della conduttrice che nel corso di alcune interviste ha ammesso di stare valutando un addio al programma.

Un addio che non andrà in scena l’anno prossimo ma alcune dichiarazioni della Venier adesso fanno temere in vista del futuro.

Domenica In, il caso Venier: l’ultimo sviluppo

Zia Mara è un volto amatissimo dal pubblico di Rai 1 che ogni domenica pomeriggio attende il suo ritorno in onda. Negli ultimi anni però sono state rese note alcune dichiarazioni della conduttrice che ogni volta mette in dubbio il suo ritorno al timone di Domenica In. La conduttrice vorrebbe lasciare il format a causa del tanto tempo che questo le porta via e che vorrebbe dedicare alla famiglia.

Alcune settimane fa invece la Venier ha confermato il suo ritorno al timone del format in vista di settembre per la gioia del pubblico. Allo stesso tempo però in questi giorni la stessa conduttrice ha parlato del suo prossimo futuro e questa volta l’epilogo sembrerebbe essere stato scritto ma vediamo cosa ha raccontato nei dettagli.

Mara Venier, le sue parole su Domenica In: cosa sta per succedere

Alcuni giorni fa i vertici Rai si sono riuniti per presentare il palinsesto ufficiale del prossimo autunno-inverno della rete. Tante le sorprese confermate ma anche tanti ritorni attesissimi ed infine numerose conferme. Tra queste appunto il ritorno prima di Domenica In e poi la conferma di Mara Venier padrona di casa. Il giornalista Francesco Canino ha però riportato sui social di alcune dichiarazioni della conduttrice sul suo futuro e su quello del format.

In merito ha dichiarato: “Già quest’anno ero molto indecisa ma Domenica In è il mio punto debole. Quando mi chiedono di proseguire non so dire di no. Sono ormai 15 edizioni, sono una matta”. La conduttrice ha in sostanza confermato che questa per lei sarà l’ultima edizione e che nel settembre 2024 il format cambierà volto. Questo senza però considerare tutti gli eventuali colpi di scena a cui da anni il pubblico è abituato.