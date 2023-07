Principe Harry sempre più solo, assente ad uno evento importantissimo: “Ha litigato anche con lui”

Non è passata inosservata l’assenza del Principe Harry in occasione di un evento molto importante: le prime indiscrezioni.

La posizione del Principe Harry è da diversi anni in bilico e con precisione dallo scorso 2020. Nel dettaglio si tratta dell’anno che ha visto il secondogenito di Carlo e Lady Diana lasciare Londra per trasferirsi con Meghan Markle in America ed allontanarsi dalla famiglia di origine.

Una decisione che ha scatenato alcune polemiche anche a causa delle accuse che la coppia ha poi riversato contro la famiglia reale. A quanto pare però i problemi dei duchi del Sussex non sono finiti qui ed anzi il Principe è finito al centro di un nuovo giallo ma vediamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Principe Harry, gli ultimi colpi di scena: ipotesi clamorosa

Dallo scorso gennaio, il Principe Harry è finito più volte al centro della polemica. Prima per il libro autobiografico dato alle stampe e dal titolo Spare in cui ha rivelato nuovi dettagli dei suoi problemi con la famiglia di origine. In particolare ha accusato suo padre di non essergli stato mai troppo vicino ed inoltre ha anche accusato suo fratello William di averlo aggredito.

All’interno del suo libro ha però aggiunto anche un dettaglio che non è passato inosservato. Il Principe ha infatti dichiarato di aver litigato con diversi suoi storici amici. All’inizio nessuno ha ipotizzato i nomi ma in questi giorni in tal senso potrebbe essere arrivato un indizio e che porta al suo amico Jack Mann ma vediamo cosa è accaduto nei dettagli.

Harry e Jack Mann, l’indizio shock: cosa è successo tra i due

I tabloid inglesi di recente hanno riportato una clamorosa indiscrezione sul secondogenito di Carlo e Diana. Prima però è necessario fare un passo indietro e tornare al 2018 e per l’esattezza poco prima del matrimonio di Harry e Meghan. Alcuni giorni prima ha infatti fatto il giro dei social una foto scattata a Windsor e soprannominata “La banda dei fratelli”. Al centro dello scatto Harry e con lui i suoi amici più stretti, compreso Jack Mann considerato a tutti gli effetti il suo testimone.

I due hanno prestato insieme servizio in Iraq ed Afghanistan fino a diventare quasi fratelli. Jack di recente si è sposato ma a quanto pare sia Harry che Meghan non si sono visti. Secondo gli esperti lo sposo si sarebbe detto deluso ma questo dettaglio allo stesso tempo sembra confermare le parole di Harry nel libro.