Irene Grandi, da grandissima cantante all’anonimato: se n’è andata | È stato provato di tutto

La cantautrice che negli anni ha fatto emozionare diverse generazioni, sembra essere sparita, ma in realtà è semplicemente rinata.

Il nome di Irene Grandi è sicuramente associato ad una delle cantautrici italiane più apprezzate dal pubblico. Milioni di persone negli scorsi anni hanno avuto modo di sognare grazie a brani come Prima di partire per un lungo viaggio, Lasciala andare, Per fare l’amore e Bruci la città; tante di queste persone solo a leggere i titoli si ritrovano a canticchiare i brani, ormai impressi nelle menti.

Il motivo è che lei, come molti artisti del suo calibro, rimarrà per sempre un’icona storica degli anni 2000. Uno dei suoi maggiori pregi è sempre stato quello di riuscire ad adattarsi alle tendenze, senza mai deludere i propri fan e mantenendo sempre le qualità canore che la caratterizzano.

La sua partecipazione al Festival di Sanremo ha permesso all’artista di farsi conoscere al vasto pubblico, ma dopo un picco di successo, ha iniziato a sparire lentamente, lasciando solo l’amaro ricordo alla platea che la seguiva da tempo; ma che fine ha fatto davvero Irene Grandi?

Tra amore e carriera: il dietrofront di Irene Grandi

Come accennato in precedenza, la carriera di Irene Grandi è sempre stata strepitosa, ma in concomitanza con la sua vita lavorativa, la donna ha avuto una grande delusione sentimentale. Uno dei suoi più grandi successi infatti, parla proprio di quanto accaduto. In molti ricorderanno Bruci la Città, il brano che ha fatto emozionare milioni di persone, ma nel contempo nasconde un periodo particolare della sua vita, ossia la separazione con il marito Alessandro Carotti. Il problema a quanto pare sarebbe iniziato quando l’uomo decise di intraprendere un’attività commerciale che tuttavia, non andò per il verso giusto, portando all’uomo e alla stessa Irene, diverse problematiche dovute alle scelte sbagliate di lui.

L’addio di Irene Grandi

A seguito dei diversi problemi tra Irene Grandi e il marito, la coppia si separò nel 2010, periodo di grande dolore e sofferenza per la cantante. Tuttavia, la donna qualche tempo dopo intraprese una nuova relazione con Lorenzo Doni, avvocato e istruttore di golf. Nel 2020 la rivedremo più carica che mai, di nuovo su quel palco del Festival di Sanremo, che ha seguito diverse esibizioni anche l’anno successivo. Poi il silenzio: da grandissima cantante a l’anonimato; ma cosa è successo ad Irene Grandi?

La rinascita di Irene Grandi: il blues, la sua salvezza

“Il blues è sempre stato nelle mie corde – racconta Irene Grandi a Il Resto del Carlino – mi sono sempre piaciuti i colori, i suoni, è un po’ la madre di tutti i generi. Volevo tornare al suono della mia voce primordiale, ai brani che mi hanno formato nel gusto, nei suoni, nelle radici, volevo ricreare quella malinconia che ho trovato anche in Pino Daniele, con cui ho fatto un pezzo di strada musicale”. Nel 2022 infatti, Irene Grandi torna su quel palco, diversa, ma con quella passione della musica che l’ha accompagnata dagli esordi.

Quest’anno, come l’anno scorso, dopo 30 anni dal suo esordio la cantante è tornata al suo primo amore, il blues, rendendo omaggio ai più grandi artisti di questo panorama musicale nel suo nuovo tour ‘Io in Blues’.