Elisabetta Canalis, calci e pugni in strada: finisce nel sangue

In questi giorni di assoluto relax estivo, vediamo una Elisabetta Canalis inusuale, prendere a calci e pugni un uomo: mai vista così.

Tra i tanti vip che si stanno godendo le vacanze estive, troviamo anche lei, la bellissima Elisabetta Canalis da poco si è recata nella sua terra di origine: la Sardegna. In questi giorni infatti, ha fatto rientro in Italia insieme alla figlia Skyler Eva, dove le due si godono momenti speciali in Costa Smeralda.

Le due, trasferitosi in America da diverso tempo, si mostrano in piscine scavate nel granito di resort a 5 stelle che pare che oscilli tra i 650 e gli 800 euro a notte, il tutto in compagnia del loro cane, amico fidato che è stato portato con sé.

Elisabetta Canalis è molto appassionata del mondo animale, tanto che in questi giorni è stata beccata a bloccare il traffico a causa di una piccola tartaruga impaurita, finita per caso in mezzo alla corsia stradale. Il tutto è stato condiviso nei suoi profili social, dove con tanto di “buona fortuna”, la showgirl mostra di averla rilasciata in un’area verde specializzata.

Oltre a questo episodio tuttavia, un altro che è stato condiviso dalla stessa, la mostra in un contesto molto diverso da questo, dove non vediamo salvataggi e gesti d’amore, ma la Canalis con una forza inaudita.

Elisabetta Canalis gli sferra calci e pugni per strada

Le vacanze dovrebbero essere dedicate al relax, ma Elisabetta Canalis sembra non volersi proprio rilassare. Nonostante sia atterrata da poco, non si è fatta di certo scoraggiare dal Jet lag, la cosiddetta sindrome da fuso orario. In questi giorni infatti, tra resort di lusso e salvataggi, è stata beccata a “fare a pugni”.

In una piazza della sua amata terra, con tanto di miss sportiva, Elisabetta Canalis si è mostrata in guantoni da box mentre è impegnata a sferrare calci e pugni al suo allenatore. In questo caso non la vediamo in miss elegante e femminile, ma in scarpe da ginnastica, top e pantaloncini. A quanto pare Elisabetta coltiva una grande passione per la kickboxing da qualche anno. L’anno scorso infatti, è stata vincitrice del primo incontro presso la Reggia sabauda di Venaria Reale, dove all’evento Night of Kick and Punch, ha sconfitto l’avversaria Rachele Muratori.

Tra sport e amore

A condividere la passione, Elisabetta non è sola, visto che in queste settimane sembra che tra allieva e maestro, ci sia qualcosa in più del semplice allenamento. Georgian Cimpeanu, allenatore della showgirl preferisce non rilasciare dichiarazioni in merito.