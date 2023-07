Ornella Muti, la verità sulla nascita di sua figlia: “Il mio agente…” | Un retroscena sconcertante

L’attrice Ornella Muti ha rivelato di un retroscena sconcertante legato alla nascita di sua figlia Naike e con protagonista il suo agente.

Ornella Muti è un volto amatissimo del cinema italiano sia sul piccolo che sul grande schermo. Negli anni ha collaborato con grandi nomi ed anche con registi di livello internazionale. Negli anni si è poi messa in gioco anche in vesti diverse come quelle da conduttrice del Festival di Sanremo.

Tutti dettagli che secondo molti descrivono una vita perfetta e vissuta senza problemi. In realtà l’attrice si è ritrovata a vivere tanti momenti difficili e questo soprattutto dal punto di vista privato.

Uno in particolare ha però segnato la sua vita e vede coinvolta la sua primogenita Naike Rivelli ma vediamo nel dettaglio cosa ha deciso di rivelare l’attrice dopo tanti anni.

Ornella Muti, la sua vita privata: il giallo sulla nascita di Naike

La nota attrice italiana di recente ha parlato della sua vita privata ed ha fatto alcune rivelazioni. Tra queste anche una in merito ad un presunto flirt con il collega Adriano Celentano. Nella vita dell’attrice vi sono però stati due ulteriori grandi amori ossia Alessio Orano e Federico Fachinetti. La Muti ha sposato entrambi ma dal suo matrimonio con Fachinetti sono nati anche due figli ossia Carolina e Andrea.

La Muti però ha anche un’altra figlia ossia la sua primogenita Naike Rivelli nata quando lei aveva appena compiuto 18 anni. Una storia particolare questa in quanto l’attrice non ha mai rivelato il nome del padre della ragazza che infatti porta il suo cognome. Di recente però Ornella ha raccontato della decisione di tenere la bambina e della richiesta shock del suo agente.

Naike Rivelli, il racconto di mamma Ornella: una decisione difficile

La Muti ha di recente rilasciato una lunga ed intima intervista al settimanale Oggi per parlare dei suoi inizi e della lunga carriera. Proprio agli albori di questo percorso durato anni, l’attrice ha rivelato di essersi trovata di fronte ad una scelta non semplice. Si tratta proprio della decisione di portare avanti la gravidanza e di dare alla luce Naike contro il volere di tutti.

In merito ha infatti raccontato: “Il mio agente cinematografico di quel periodo mi consigliò di abortire perché dovevo girare un film. Assolutamente no“. Così è nata la sua primogenita con cui ha un rapporto molto speciale. Le due sono particolarmente unite e in questo momento vivono anche insieme.