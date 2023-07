Ginevra Lamborghini, la crisi nera e la corsa in ospedale: “Non ce l’ho fatta” | Le sue condizioni

Grande spavento per l’ex gieffina Ginevra Lamborghini che si è vista costretta a chiedere l’aiuto dei medici.

Nonostante la sua esperienza nella casa del Grande Fratello Vip si sia rivelata essere particolarmente breve a causa di una squalifica, Ginevra Lamborghini ha comunque lasciato il segno. Lo conferma il successo che continua a collezionare in giro per l’Italia come cantante.

Tutta una serie di progetti di cui è la protagonista e di cui parla anche con i suoi numerosi fan sui social. Di recente però ha usato il suo profilo per fare una rivelazione inaspettata e che ha fatto preoccupare tutti. La Lamborghini ha infatti raccontato di essersi vista costretta a correre in ospedale.

Prima con una diretta su Instagram e poi con un messaggio pubblicato nelle stories, l’ex gieffina ha rivelato quanto accaduto e come sta adesso.

Ginevra Lamborghini, crisi nera per l’ex gieffina: il suo racconto

Tutto è cominciato quando l’ex gieffina ha pubblicato su Instagram una sua foto in ospedale e con un cerotto posizionato all’interno del gomito. Un dettaglio tipico di chi si è sottoposto ad un esame del sangue per un controllo dei valori. Una teoria confermata tra le lacrime dalla stessa Ginevra con una diretta Instagram: “A volte mi preoccupo. Sono una fifona, ho pensieri, so che devo stare tranquilla perché non è la prima volta che mi è successo“.

Nel corso del suo sfogo ha poi aggiunto: “Spero vada tutto bene e questo anche perché l’ultima volta mi sono presa uno spavento. Oggi dovevo lavorare ad una cosa molto bella ma non ce l’ho fatta. Sono a pezzi. Era da giorni che mi sentivo strana”. L’ex gieffina ha poi chiuso la diretta ed è tornata sui social più tardi per un aggiornamento.

Ginevra Lamborghini, cosa è successo e come sta adesso

In un secondo momento la Lamborghini ha pubblicato su Instagram un messaggio per tranquillizzare tutti: “Grazie per i messaggi di amore e sostegno. Sono a casa, devo stare un pò a riposo ma mi riprenderò prestissimo“. L’ex gieffina è quindi tornata a casa, poi ha trascorso alcune ore in completo riposo e poi ha ripreso in mano il tour estivo che la vedrà impegnata in diversi locali italiani ed eventi musicali.

L’ex gieffina ha quindi rassicurato tutti ma allo stesso tempo non ha chiarito nei dettagli cosa le sia successo. Secondo alcuni utenti che la seguono sui social potrebbe però essere rimasta vittima di un attacco di panico come già accaduto quando è stata squalificata dal GF Vip.