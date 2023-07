Giorgio Tirabassi, la corsa in ospedale: infarto fulminante | Operato d’urgenza immediatamente

Un evento drammatico ha stravolto improvvisamente l’esistenza dell’attore: dalla corsa in ospedale alla sua vita oggi.

Si tratta sicuramente di uno degli attori romani più amati nel panorama cinematografico, teatrale e anche televisivo. In molti lo ricorderanno nelle sue celebri partecipazioni in Distretto di Polizia, dove l’attore ha recitato accanto a volti noti come Ricky Memphis e Carlotta Natoli.

Tuttavia, la sua carrierà iniziò molto prima, nel lontano 1985, quando l’attore esordì nel cinema con il film Scemo di Guerra; fino a diventare regista, grazie alla pellicola del 2019, Il Grande Salto.

Attualmente la sua carriera si divide tra cinema e teatro: nel 2023 è uscito il film cinematografico Il primo giorno della mia vita, dove Tirabassi ne è attore, con la regia di Paolo Genovese. In questi periodo è molto attivo, visto che è stata presentata al teatro Bolivar, la nuova superstagione2023/2024 e tra gli attori nel cartellone è presente anche Giorgio Tirabassi.

Nonostante la sua bravura e la sua costante presenza, il noto attore per diverso tempo ha dovuto abbandonare le scene a causa di un grave problema di salute che ha messo a serio rischio la sua vita.

L’infarto fulminante di Giorgio Tirabassi

Durante una lunga intervista, Giorgio Tirabassi decise di parlare di quel terribile 2019, quando accadde l’impensabile. Questo evento ha segnato non solo la vita privata dell’uomo, ma anche la sua carriera. Durante la presentazione in provincia dell’Aquila del film Il Grande Salto, è stato colpito da un terribile malore intorno alle 21. In quel momento le sue condizioni di salute si presentavano gravi.

A seguito di una corsa in ospedale, Giorgio Tirabassi è stato ricoverato all’ospedale di Avezzano e sottoposto ad un intervento chirurgico d’urgenza “con angioplastica e coronarica e impianto di stent medicato”, come dichiarato dal dott. Giulio Valentini che ha diretto l’equipe. Per fortuna la bravura dei medici, e una buona dose di fortuna, ha permesso che l’operazione andasse a buon fine.

Nuova vita per Tirabassi dopo l’infarto

Questo campanello d’allarme poteva costargli la vita al noto attore, motivo per cui, dopo il rientro a casa, decise di cambiare il suo stile di vita. Il primo accorgimento è stato sicuramente quello di allentare i suoi ritmi frenetici, che l’hanno portato a sottoporsi a parecchio stress. In secondo luogo, l’attore ha ridotto, se non eliminato del tutto, alimenti come carne rossa, alcol, ma anche il fumo di sigaretta. Oggi Tirabassi conduce una vita tranquilla, fatta di movimento e regolarità; e da quanto dichiarato da lui stesso, dalla sua ripresa si sente un uomo diverso, come nuovo.