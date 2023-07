Lorella Cuccarini, tragico addio: “È venuta a mancare in 4 giorni” | Non c’è stato niente da fare

La showgirl tanto amata dal pubblico, parla della tragedia che l’ha colpita in prima persona poco dopo la perdita di sua madre.

Anche quest’anno abbiamo avuto l’onore di avere come insegnante della scuola di Amici la professionalissima, nonché dolcissima Lorella Cuccarini. La sua partecipazione è stata determinante per la scalata al successo dei suoi allievi, che ha cresciuto come fosse una “madre professionale”.

Dalla fine del talent, vista la forte approvazione del pubblico, in questi giorni ci si sta chiedendo se Lorella Cuccarini sarà presente anche nella prossima edizione di Amici 23.

A ricevere la conferma è stata una fan che su Instagram le ha chiesto: “Ci sarai l’anno prossimo ad Amici?“. La ballerina con tanto di bacio in camera, risponde con un video su Instagram nel quale dice: “Secondo voi?“.

La questione sembra essere chiara, Lorella sarà presente anche per la prossima edizione a mostrarci quel sorriso che, per un periodo è stato spento da un’annata davvero drammatica.

La tragica perdita della madre

A raccontare quanto accaduto è stata lei stessa a Verissimo, dove ha parlato di quel terribile 2002 che è stato il periodo più drammatico della sua vita. “Fu un anno molto devastante, sai che rapporto avevo con mamma, per tutti noi, parlo anche per i miei fratelli, è stato un dramma perché è stato un cordone che si è spezzato in maniera feroce“.

In quel periodo infatti, Lorella spiega: “Mamma è venuta a mancare nell’arco di 3 o 4 giorni, ma nessuno se lo poteva immaginare“. La madre di Lorella, Maria Persili, è deceduta a causa di un terribile ictus. Come se non bastasse, pochi mesi dopo, la stessa Lorella scoprì qualcosa di davvero inimmaginabile sul suo stato di salute. Durante il racconto a Silvia Toffanin, spiega di quando scoprì di avere un nodulo alla tiroide, per il quale avrebbe dovuto sottoporsi ad un’operazione: “Ho dovuto subito operare perché non si sapeva se avesse potuto cambiare natura col passare del tempo“.

Il nodulo alla tiroide di Lorella Cuccarini

Questa notizia fu davvero il colpo di grazia per la showgirl, che a pochi mesi dalla perdita della madre, si ritrovò ad affrontare l’intervento di rimozione. Per fortuna tutto andò per il meglio, ma in quel periodo la donna capì l’importanza della salute, ma anche quella di avere le persone giuste al proprio fianco. Lorella ricorda con affetto la vicinanza del marito Silvio Testi e dei suoi figli. Certe cose sono davvero dure da superare, ma come affermato da lei stessa: “Quando però si è insieme e non si porta un peso così grande da soli anche i momenti difficili pesano meno“.