Alessandro Del Piero, con la moglie Sonia hanno distrutto il loro matrimonio: l’orrenda verità è questa

Qualche anno fa, una brutta crisi matrimoniale ha messo a dura prova la relazione tra Sonia Amoruso e Alex Del Piero: ecco la verità.

Quello di Alessandro Del Piero è un nome che difficilmente verrà dissociato dalla sua carriera calcistica. La sua esperienza alla Juventus e successivamente alla nazionale, l’ha reso uno dei calciatori più amati ed apprezzati del suo settore.

L’uomo è nato a Treviso nel 1974 e ad oggi ha 48 anni; dopo aver abbandonato il calcio, decise di ritirarsi a Los Angeles, negli Stati Uniti, dove scelse di gestire un ristorante e in aggiunta una squadra di calcio amatoriale.

Sia lui che sua moglie sono molto riservati su ciò che concerne la loro vita privata: è sposato dal 2005 con Sonia Amoruso, donna di origini torinesi, con cui si convogliò a nozze in una cerimonia – peraltro – top secret.

Da quello che sappiamo i due si sono conosciuti nel 1999, periodo in cui lei era commessa in un negozio di scarpe. Tra di loro scoppiò subito l’amore, che portò alla nascita di tre splendidi figli: Tobias (2007), Dorotea (2009) e la più piccola Sasha (2010). Nonostante sembri il ritratto di una famiglia perfetta, purtroppo la coppia in passato, ha dovuto fare i conti con una crisi matrimoniale davvero importante. In quel periodo si parlò addirittura di un ipotetico divorzio, ma a distanza di anni, esce fuori la verità su quanto accaduto.

Il divorzio tra Del Piero e Sonia: cosa è successo davvero

Il 2008 fu un anno drammatico per loro, dove le riviste di gossip iniziarono a citare Alessandro Del Piero, Sonia Amoruso e la loro presunta crisi di coppia. Dietro a tali affermazioni, tuttavia, si nascondeva una triste realtà. In quel periodo l’ex calciatore e tutta la famiglia si erano trasferiti negli Stati Uniti, dopo una precedente permanenza in Australia e in India.

Tuttavia, sebbene fosse un periodo di rinascita per loro, questi cambiamenti probabilmente crearono una fonte di scompenso nella coppia, provato anche dall’assenza di contenuti insieme nei profili social, come soliti fare. Da quanto emerso successivamente, i due presero una sorta di pausa di riflessione che avrebbe portato solamente a due strade: la ricongiunzione o la separazione.

Alessandro Del Piero e Sonia Amoruso Oggi

Per fortuna l’amore vinse e la coppia non si separò. Oggi i due si godono la famiglia e viaggiano ancora molto, il tutto documentato nei social, che seppur non più colmo di contenuti della coppia come un tempo, quel poco basta per dimostrare che la loro crisi è solo un brutto ricordo del passato.