Michelle Hunziker, spuntano le cifre del mantenimento che gli da Tomaso trussardi: uno schiaffo alla povertà

Dopo la separazione tra l’imprenditore della casa di moda e la nota showgirl, arriva l’indiscrezione sull’ingente mantenimento.

Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi sono state una delle coppie più amate dal pubblico, per questo motivo a distanza di oltre un anno, i fan sperano ancora in un ritorno di fiamma.

Tuttavia, seppur vadano tuttora d’amore e d’accordo, nessuno dei due è intenzionato a tornare nei propri passi, visto che la decisione è stata presa, con tanto di carte di divorzio.

Sole e Celeste hanno comunque preso di buon grado la scelta dei due genitori. Intanto, in questo periodo Michelle si sta godendo la compagnia del nipotino Cesare, nato dalla primogenita Aurora. Dalla nascita del bimbo infatti, la stessa conduttrice parla dei momenti da nonna e degli inconvenienti di percorso.

La conduttrice si divide quindi tra vita privata e lavoro: nel prossimo autunno, la vedremo nuovamente protagonista dell’omonimo programma Michelle Impossible. Insomma, la showgirl non ha nessuna intenzione di fermarsi e il suo patrimonio continua a toccare cifre incredibili. In tutto ciò, spuntano fuori le cifre del mantenimento di Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker e alle figlie. A quanto ammontano?

Il mantenimento da capogiro di Tomaso Trussardi a Michelle Hunziker

Una separazione rimane sempre un argomento delicato che seppur fatto in maniera pacifica, prevede sempre un riscontro economico, in particolar modo quando ci sono figli a carico. Ovviamente una donna del calibro di Michelle Hunziker non dovrebbe sicuramente avere problemi economici, ma nonostante ciò, non va minimamente a raggiungere il patrimonio dell’ex marito. Il denaro che Tomaso deve all’ex moglie dovrà contribuire a mantenere lo stesso stile di vita che hanno avuto le figlie Sole e Celeste prima della rottura.

Ovviamente non parliamo di somme di una famiglia media, ma solo a pensarci, risulta un piccolo schiaffo per la povertà; tuttavia, ricordiamoci che si tratta di personaggi milionari. Innanzitutto soffermiamoci su Tomaso, amministratore delegato della prestigiosa casa di moda Trussardi: secondo Nanopress, il patrimonio dell’uomo si aggira intorno ai 4.000 milioni di euro. La sua azienda, inoltre, conta un fatturato annuo di ben 150 milioni di euro.

Sulla base di questa stima, sempre Nanopress ha calcolato che Michelle dovrebbe percepire all’incirca un mantenimento da €10.000 al mese. Come detto in precedenza, questa risulta una somma davvero incredibile, ma a conti fatti, non può altro che rappresentare un ipotetica verità. Ad ogni modo, nessuno dei due ha mai smentito o confermato questa somma, tantomeno ha condiviso le pratiche riguardanti il divorzio.