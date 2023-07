Maria De Filippi, disastro in studio: li hanno “denunciati” | Cosa è successo

Caso clamoroso dietro le quinte di uno dei format più amati della conduttrice Maria De Filippi: scatta la denuncia sui social.

Durante l’anno Maria De Filippi è sempre impegnata su più fronti sia nei panni di conduttrice che di autrice. In prima persona si occupa di format di grande successo quali il dating show Uomini e Donne ed il talent Amici.

Allo stesso tempo però è una nota autrice televisiva e con la sua casa di produzione si occupa da sempre di alcuni programmi di successo. Tra questi vi è anche il reality Temptation Island tornato in onda questa estate dopo un anno di pausa.

Il programma ha pero preso il via tra grandi polemiche ed una di queste è legata anche ad una denuncia arrivata sui social ma vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Temptation Island, il ritorno in prima serata e le polemiche: i dettagli

Il noto reality di casa Mediaset ha preso il via lo scorso lunedì 26 giugno ma ha in poco tempo lasciato il segno. In particolare alcune coppie hanno già attirato l’attenzione con le loro storie e soprattutto con i loro comportamenti. Alcuni protagonisti hanno anche attirato le critiche dei telespettatori che hanno sottolineato di non credere alle coppie ed in alcuni casi di vederle in realtà già destinate a lasciare il programma separati.

Tutto questo ha subito fatto ipotizzare a delle scelte fatte dalla redazione volte ad esaltare il trash e non ad analizzare i problemi veri delle coppie. Un clamorosa idea alimentata anche da una recente segnalazione arrivata sui social da parte di alcuni utenti che hanno preso parte al provino ma all’ultimo sono stati scartati.

Maria De Filippi nei guai: il racconto shock sui social

Il portale vicolodellenews ha riportato di alcuni commenti arrivati sotto un reel dedicato alla nuova edizione di Temptation Island. Nei commenti si può leggere la versione di due utenti social che hanno preso parte ai provini con i rispettivi partner. In entrambi i casi la versione è simile in quanto entrambe le coppie hanno affrontato mesi di provini salvo poi essere scartati con una telefonata all’ultimo minuto.

Entrambi gli utenti hanno rivelato di essere stati scartati con una motivazione banale in quanto secondo gli autori le coppie scelte avevano problemi ben più gravi dei loro. Secondo questi due utenti si tratta in realtà di una grande bugia visto quanto andato in onda e numerosi telespettatori hanno sottolineato di pensarla come loro.