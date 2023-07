Michelle Hunziker, gli ha pisciato addosso davanti a tutti: “che schifo”

La nota showgirl mostra la faccia durante quell’accaduto che ha deciso di raccontare a tutta Italia: è successo in queste ore.

Siamo giunti al periodo estivo, dove la maggior parte dei personaggi del mondo dello spettacolo si dedicano a del meritato relax, mentre altri sono ancora al lavoro per le nuove stagioni delle trasmissioni che vedranno l’uscita in autunno.

Michelle per esempio, ha riconfermato la prossima edizione dell’omonimo programma Michelle Impossible; e tra vita privata e impegni lavorativi, ammette di essere un tantino stanca.

Il piccolo Cesare per esempio, figlio di Aurora, ha compiuto lo scorso 30 giugno tre mesi. Si tratta di un periodo sicuramente complesso per una neo mamma, ma per fortuna la giovane ha al suo fianco una super nonna, pronta a darle tutto il sostegno necessario. I weekend di Michelle infatti, sono sempre dedicati al nuovo arrivato, un maschietto che peraltro, è sempre stato desiderato da colei che nella sua vita ha dato alla luce tre splendide femmine.

Cesare tuttavia, al momento è l’unico uomo nella vita della showgirl, che non sembra interessata a trovare un nuovo compagno, forse a causa del suo periodo che lascia poco spazio al tempo libero. A raccontare del suo momento di stanchezza è stata lei stessa sui social, finestra con cui comunica costantemente con i suoi fan. L’ultimo episodio però, non è di certo passato inosservato.

La pipì addosso a Michelle Hunziker: Il video

La showgirl è famosa per essere spesso e volentieri sotto l’occhio attento dei fan, e questa volta possiamo affermare che ci è riuscita benissimo. A creare scompiglio sui social, è stato un video pubblicato da lei, dove mostra una scena alquanto singolare.

In un reel su Instagram si mostra in primo piano dove elogia il suo nipotino. In quel momento però, accade l’imprevisto: mentre è intenta a cambiare il pannolino a Cesare, viene travolta da un getto di pipì, dove Michelle viene colpita sulla camicetta. In quel momento avviene un cambio di scena, che sta a rappresentare lo stesso momento, ma nel giorno seguente. In questo caso troviamo Michelle imbardata, con tanto di cappuccio, in una tunica da imbianchino, dove crede di aver trovato la soluzione ad eventuali getti indesiderati. In questo caso il piccolo Cesare la colpisce in volto (unica zona scoperta dalla donna). Una volta convinta di aver trovato la soluzione con un’ulteriore maschera subacquea, nella scena del giorno seguente, il piccolo Cesare trova il modo di beffeggiarsi comunque della nonna.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Michelle Hunziker (@therealhunzigram)

La malinconia di Love Bugs

La scenetta postata su Instagram dalla showgirl è davvero esilarante, dove ironizzando sulla vita da nonna di un maschietto, genera una certa malinconia nei follower che associano questa clip al personaggio che lei interpretava in Love Bugs.