Kate Middleton in imbarazzo, ha provato a baciarla davanti a tutti: la reazione è stata durissima

Momento di grande imbarazzo per la principessa del Galles Kate Middleton: costretta a reagire ad un bacio improvviso.

La scomparsa della Regina Elisabetta ha cambiato del tutto la linea di successione al trono. Adesso infatti il primo in linea è William che allo stesso tempo ha ottenuto anche un nuovo titolo ossia quello di principe del Galles e con lui anche sua moglie Kate Middleton.

Per la coppia sono cambiate tante cose e tra questi anche gli impegni pubblici che sono aumentati notevolmente. Vi è però un appuntamento che la Middleton non può assolutamente perdere e si tratta del torneo di tennis di Wimbledon di cui è madrina.

In occasione del primo giorno di gare è stata quindi l’ospite d’eccezione ma proprio qui è accaduto qualcosa che nessuno si aspettava.

Wimbledon, l’arrivo di Kate: episodio inaspettato

Come accade ormai da diversi anni, la Middleton è stata quindi ospite del torneo nella sua prima giornata di gare. Nel dettaglio, la principessa si è seduta nel box dedicato alla famiglia reale in occasione della sfida tra Elena Rybakina e Shelby Rogers. Per l’occasione però Kate ha deciso di assistere al match non da sola ma in compagnia di un nome noto nell’ambiente.

L’ospite della Middleton si è infatti rivelato essere la leggenda del tennis Roger Federer che l’anno scorso ha messo fine alla sua carriera da professionista dopo tanti titoli e slam vinti. Tra i due vi è una grande amicizia e per questo lo svizzero pensava di poter rompere il protocollo. Kate però si è accorta di quello che stava per accadere ed ha deciso di rimediare subito.

Kate Middleton, il gesto a sorpresa di Federer: come ha reagito

La famiglia reale inglese ha un protocollo ferreo che dopo tanti anni Kate ormai conosce molto bene. Per questo motivo non si è fatta trovare impreparata quando Federer ha appoggiato una mano sulla sua schiena ed ha provato a salutarla con un bacio sulla guancia. Un gesto vietatissimo in quanto secondo il protocollo un membro della famiglia reale può essere toccato solo se è lui a fare un primo passo verso un common.

Per questo motivo Kate si è per un attimo stupita del gesto di Roger ma allo stesso tempo ha subito reagito eludendo in pochi secondi almeno il bacio. Nonostante il tentativo di Kate, la mossa del tennista non è passata inosservata ed ha subito fatto il giro dei social.