Addio Belen Rodriguez, purtroppo la pressione era troppa: “Mancherai tanto”

La showgirl argentina si trova in un momento di grandi cambiamenti; dopo diversi commenti da parte dei fan, non ce la fa più e chiarisce la questione.

Siamo giunti al periodo estivo, dove la maggior parte dei personaggi del mondo televisivo si dedicano ad attimi di relax. Belen Rodriguez e Stefano De Martino si stanno godendo appieno questi momenti per dedicarsi alla famiglia, dove qualche giorno fa si trovavano a navigare tra le acque del Mar Tirreno.

Tuttavia, questa è solo una pausa per riprendere alla grande, in vista di nuovi cambiamenti per la showgirl. Da settembre infatti, non sarà più presente in nessuna programmazione Mediaset. La notizia data qualche giorno fa ha creato non poco sconcerto in un pubblico che ha imparato ad amarla ed apprezzarla come conduttrice. La sua è stata una scalata dura, visto che iniziò la sua carriera in bilico tra critiche e approvazioni. Tuttavia, questa avventura nella tv privata sembra essersi conclusa.

Come accennato poco prima, la notizia ha creato non poco sconcerto, visto che in questi giorni sono state tante le novità, nonchè le uscite di scena, anche le più impensabili; pensiamo per esempio ad una Barbara D’Urso, che per diversi anni è stata regina di Canale 5, con i suoi programmi che lentamente andavano a chiudere i battenti. Fino all’ultimo: Pomeriggio 5. In questo caso Barbara non ha preso di buon grado la decisione di Mediaset, tanto da rivolgere all’azienda parole di amarezza. E per quanto riguarda Belen?

Il divorzio con Mediaset: Belen non resiste e chiarisce il motivo

Ormai la scelta è stata presa: niente programmi per la conduttrice argentina. Dal profilo del programma si legge che sarà Veronica Gentile a prendere il timone de Le Iene, ma da cosa deriva questa decisione? Dal volere dell’azienda o dalla donna stessa? A rispondere è lei, con commenti molto vaghi, ma che fanno chiarezza sulla questione.

In questi giorni infatti, milioni di persone stanno inondando di messaggi la showgirl e a quanto pare, la pressione era davvero troppa: sotto il suo ultimo post infatti, Belen Rodriguez risponde in maniera secca e decisa, mettendo pace a chi, ancora non ha chiaro il quadro della situazione. Per citare un esempio, troviamo il messaggio da un utente che le scrive: “Ciao Belen ma, che te ne frega, ci saranno altre opportunità, magari migliori… comunque mancherai tanto ma io ti seguo”. A questo commento la showgirl risponde: “Ma ce l’ho già!”. E ancora: “Cambiare è stimolante”, con tanto di risposta dalla diretta interessata: “Fatto apposta per questo”.

Insomma, Belen ha voluto chiarire che è stata lei a fare le valige da Mediaset, ma con totale serenità e consapevolezza. Non a caso, non molto tempo fa aveva già espresso la volontà di andarsene per seguire i suoi progetti imprenditoriali. La donna è legata a diverse aziende, come la linea di moda dei fratelli Hinnominate e Me fui. L’ultimo suo progetto è sempre legato all’abbigliamento e si tratta di Mar de margaritars. Tuttavia, Belen parla di “cambiare aria”, questo significa che qualcosa, molto probabilmente, bolle in pentola.