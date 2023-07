Caterina Balivo, dopo l’addio al programma si è ridotta così: finita in mezzo alla terra e alla fanghiglia

La conduttrice ha da poco detto addio al programma Lingo, ma quello che è successo è davvero inaspettato: ecco dove è finita.

In questi giorni si sta parlando molto della chiacchieratissima conduttrice partenopea. A quanto pare la notizia del suo addio a Lingo – parole in circolo, in aggiunta al nuovissimo contratto firmato Rai, ha creato non pochi rumors sul suo conto.

I nuovi palinsesti Rai sono stati confermati e a quanto pare Caterina Balivo prenderà il posto di Serena Bortone. La donna non condurrà Oggi è un altro giorno, bensì un nuovo programma di nome La volta buona, che sarà nella fascia oraria del programma della Bortone.

La notizia è stata molto apprezzata dal pubblico, ma pare che alcune colleghe non abbiano visto di buon grado questa decisione di casa Rai. Prima di Caterina infatti, il contratto è stato proposto a Rossella Brescia, che tuttavia ha rifiutato; dopodiché, la palla doveva passare a Roberta Capua (già conduttrice in Rai lo scorso anno). Tuttavia, è sbucata Caterina Balivo e il contratto è passato in mano a lei, come dichiarato da Pipol Tv.

Oltre questo, anche l’ultimo discorso in diretta di Serena Bortone non sembra essere stato gradito dalla Balivo, visto che trasudava una certa amarezza per la chiusura del suo programma. “Balla balla e lasciali parlare”, ha scritto Caterina nell’ultimo post. In tutto questo marasma di eventi, qualche tempo fa la donna è stata “beccata” in mezzo alla fanghiglia: ma cosa è successo?

Caterina Balivo e la sua vita da contadina

Insomma, sembra proprio vero che si stava meglio quando si stava peggio. Questo lo dimostra Caterina Balivo, che conosce un ottimo rimedio contro lo stress: abbandonare tutto e dedicarsi alla vita da contadina.

Per quanto possa sembrare un cliché, è tutto vero. Caterina Balivo è finita in mezzo alla terra, dove non la vediamo di certo con vestiti succinti e tacchi ai piedi, ma con una semplice felpa e una cassa di fave in mano. Inutile negare che solo a pensarci, la questione risuona davvero bizzarra, visto che la donna potrebbe permettersi tutti i lussi del mondo; ma in realtà, questa passione è stata tramandata direttamente dalla sua famiglia.

Ad oggi è una grande conduttrice, ma vederla in queste vesti ci fa capire che non ha certo abbandonato le sue tradizioni, come può essere la raccolta delle fave. Insomma, che forse la natura sia uno dei segreti del sorriso smagliante della nostra Caterina?