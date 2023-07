Sonia Bruganelli, spunta l’ombra del collega nella sua vita: “L’ha tradito con lui” | Ecco chi è

A distanza di poco tempo dalla presunta crisi tra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, spuntò una clamorosa indiscrezione.

Oramai è ufficiale, la coppia ventennale di Bonolis e Bruganelli ha annunciato a tutta Italia la separazione con tanto di intervista chiarificatrice. La scelta è partita da lei, ma entrambi hanno semplicemente espresso che dopo diverso tempo la loro complicità è andata a scemarsi, lasciando spazio ad incomprensioni che sono state la mera causa della rottura.

Nell’intervista si sono rivelati comunque complici, dichiarando che le spiegazioni al pubblico sono state date per il bene dei propri figli e come protezione da eventuali fake news, come appunto, ipotetici tradimenti. I due per il momento hanno comunque deciso di proseguire le collaborazioni insieme, come dimostrato dal fatto che hanno concluso da poco le registrazioni di Ciao Darwin. Tuttavia, per chi non ricordasse, le voci sulla loro ipotetica rottura iniziarono diverso tempo fa, quando i siti di gossip e le riviste in genere, non facevano altro che sottolineare il fatto che la coppia stava vivendo veri e propri momenti di crisi coniugale.

La smentita sulla separazione

Su Dagospia infatti, qualche mese fa si è parlato di questo. In merito a tali dichiarazioni, l’allora coppia Bruganelli Bonolis, ha risposto con un video. “Su Dagospia dicono che ci vogliamo separare, o ci siamo separati, non lo so”, ha spegato Sonia. “Comunque sia adesso siamo molto in difficoltà. – afferma Bonolis – Che facciamo? Ci separiamo in modo da non smentire questo importantissimo sito d’informazione…oppure non ci separiamo e mandiamo sul lastrico il sito perchè è un sito di fregnacce?”.

A quanto pare Dagospia, col senno di poi, non andò sul lastrico (che forse sia stato accordato?); scherzi a parte, in merito a questa dichiarazione, il pungente Fabrizio Corona ha lanciato una bomba in merito ad un tradimento di Sonia Bruganelli.

Il tradimento di Sonia Bruganelli con il collega intimo

Su uno scoop nazionale come la separazione chiacchierata e dapprima negata della coppia Bonolis Bruganelli, non si poteva di certo far finta di nulla. Fabrizio Corona infatti, non è riuscito proprio a trattenersi, accusando così il giornalismo, ma anche gli stessi personaggi televisivi di essere parte di un sistema corrotto che gira intorno al denaro.

“Celebriamo una separazione ipocrita, – esordisce Corona – continuiamo a cornificare felici e contenti. Questo nuovo modo di essere politicamente corretti mi fa schifo. Loro per non perdere l’esclusiva avevano negato ciò che diceva “Dagospia”. E non finisce qui: Ormai si cerca di gestire le notizie per vendere le esclusive e guadagnare sulle relazioni d’amore. Possono dire quello che vogliono senza essere smascherati ma presto vi dirò la verità”.

E poi la dichiarazione shock: “Quasi 20 anni fa Paolo Bonolis è stato tradito da sua moglie con un suo collega intimissimo e in un modo clamoroso”. A quanto pare secondo Corona, spunta l’ombra del collega misterioso, che ad oggi, non è stato ancora rivelato, nè tantomeno smentito dalla stessa.