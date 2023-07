Fiordaliso, la grande cantante operata d’urgenza nella notte: ecco come sta

Grande spavento per la cantante Fiordaliso costretta a correre in ospedale per un intervento d’urgenza: è successo tutto nella notte.

Marina Fiordaliso, in arte solo Fiordaliso, sin dagli anni 80 è un volto amatissimo della musica italiana. Negli anni ha collezionato grandi successi ed ha preso parte a diversi appuntamenti con la musica quali il Festival di Sanremo e Festivalbar.

Con la sua voce ha poi portato al successo pezzi che sono ancora oggi tra i più amati ed ascoltati. In tal senso basti pensare a Non voglio mica la luna, Fatti miei, Se non avessi te. La nota cantante è ancora molto seguita anche sui social e proprio i suoi fan hanno di recente ricevuto una notizia preoccupante.

Proprio attraverso i suoi profili social, la cantante ha infatti rivelato di essersi vista costretta ad una operazione d’urgenza ma vediamo come sono andate le cose.

Fiordaliso, l’ultimo anno lontana dalla tv e l’annuncio shock: in ospedale

Nel corso degli ultimi anni la Fiordelisi ha scelto di affrontare nuove avventure in panni anche diversi. La cantante è stata infatti giudice del format La Prova del Cuoco e si è messa in gioco come naufraga in una fortunata edizione dell’Isola dei Famosi. Poi è scesa in campo ancora come cantante prima come concorrente del Tale e Quale Show di Carlo Conti e poi del format Il Cantante Mascherato di Milly Carlucci.

La sua presenza in televisione con il passare del tempo si è però ridotta drasticamente e da circa un anno non è una presenza fissa dei vari salottini. Allo stesso tempo però sui social tiene tutti i suoi fan informati e proprio qui ha raccontato di essersi vista costretta ad un ricovero d’urgenza.

Fiordaliso, la corsa in ospedale e l’operazione: come sta adesso

Di recente la nota cantante ha pubblicato sui social una sua foto sdraiata nel letto di un ospedale: “Essere operata d’urgenza stanotte per una peritonite? Fatto. Non facciamoci mancare nulla! L’importante è che sto bene ora. Non preoccupatevi, tanto torno presto…peggio per voi. Comunque alla mia età le peritoniti sono poche, le fanno i giovani”.

Senza dubbio un grande spavento per la cantante anche perché l’operazione è stata fatta di notte e quindi il tutto è precipitato in poche ore. Un brutto momento che Fiordaliso ha però superato nel migliore dei modi e per questo in prima persona ha deciso di raccontare a tutti come sono andate le cose ed in cambio ha ricevuto tanti messaggi di supporto e pronta guarigione.