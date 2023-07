Claudia Gerini, paparazzata proprio con lui: lo stavano facendo per strada | Cosa è successo

L’attrice Claudia Gerini è stata fotografata di recente per strada in atteggiamenti particolarmente intimi: chi è lui.

Claudia Gerini è un volto noto della televisione e del cinema italiano. Alle sue spalle ha una lunga carriera piena di successi ed anche adesso continua ad essere particolarmente richiesta da registi e produttori.

Sin dal suo debutto alla fine degli anni 80 ha collaborato con attori e registi importanti ma soprattutto ha preso parte a quasi cento progetti tra il piccolo e grande schermo. Anche in questi giorni è a lavoro sul set di una nuova serie tv per la piattaforma Netflix.

Proprio a lavoro è stata però paparazzata in atteggiamenti particolarmente intimi con un volto noto ma soprattutto con lo storico ex di una collega ma vediamo di chi si tratta.

Claudia Gerini, la sua vita sentimentale movimentata: l’ultimo colpo di scena

Il nome della Gerini sin dal suo esordio come attrice ha in parallelo infiammato anche il gossip italiano. Tre possono però essere considerate le sue storie d’amore più importanti. La prima risale agli anni 90 e all’epoca la Gerini è stata per diversi anni la compagna del conduttore e paroliere Gianni Boncompagni. Una storia che ha fatto scandalo visto che tra i due vi erano ben 40 anni di differenza.

In un secondo momento l’attrice ha conosciuto e si è innamorata di Alessandro Enginoli e dalla loro storia è nata la sua primogenita Rosa. La Gerini alcuni anni più tardi ha invece dato alla luce Linda, la sua secondogenita nata però dalla sua relazione con Federico Zampaglioni. Dopo queste storie d’amore ed alcuni flirt mai confermati, l’attrice adesso sembrerebbe aver trovato di nuovo l’amore con un volto noto ossia Riccardo Sangiuliano.

Claudia Gerini, chi è il suo nuovo amore: una ex scomoda

Riccardo Sangiuliano è un noto imprenditore napoletano molto riservato ma allo stesso tempo noto soprattutto al mondo del gossip. Questo perché l’uomo è lo storico ex della showgirl Nathaly Caldonazzo. I due hanno avuto una storia intensa, importante ma soprattutto la coppia ha avuto anche una figlia ossia Mia che il pubblico ha visto nella casa del GF Vip per una sorpresa alla madre.

Stando alle parole della Caldonazzo, i due ex hanno un buon rapporto mentre con la figlia la storia è un pò più complessa. In ogni caso Riccardo adesso sembrerebbe essere sereno ed innamorato visto che lui e la Gerini sono stati paparazzati mentre si baciavano per le strade della città napoletana.