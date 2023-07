Michelle Hunziker, volano calci e pugni davanti a tutti: una violenza paurosa

Questa volta non vediamo la conduttrice nella sua delicatezza e femminilità, ma posseduta da una violenza inarrestabile.

Michelle Hunziker è un personaggio sicuramente molto amato dal pubblico italiano. La conduttrice svizzera infatti, da ormai diversi anni ha conquistato la televisione italiana, partendo come modella per finire ad essere una delle regine indiscusse del piccolo schermo.

Il suo sorriso è inarrestabile, anche quando la vita la mette a dura prova. Ad oggi si dimostra felicemente single, ma in passato ha avuto due matrimoni, fortunatamente conclusi con diplomazia.

La donna infatti, non ha mai fatto nulla per generare guerra familiare, perché da figlia di genitori separati, sa quanto è importante preservare la serenità delle proprie figlie, in questo caso Sole, Celeste e Aurora. Quest’ultima è ad oggi una splendida mamma e il rapporto con tutti i componenti della famiglia (compreso il padre Eros Ramazzotti), si rivela sereno.

La sua vita però, non è sempre stata così rosea e pacifica, visto che qualche tempo fa’ ha ammesso di aver avuto un problema con un ex fidanzato che faceva violenza su di lei. Oltre a questo episodio, un fan fanatico l’ha seguita per diverso tempo, pedinando e mandandole messaggi volgari, a tratti minatori. Tuttavia, si tratta di acqua passata, ma quella rabbia che Michele si tiene dentro da tempo, ha avuto sicuramente modo di esprimerla: ecco dove si trovava in queste ore.

Michelle Hunziker sferra calci e pugni: mai vista così

L’episodio risale a queste ore, quando in una giornata di sole la showgirl si mette in macchina per partire per la sua nuova avventura. Da quanto mostrato dalla sua storia Instagram, canticchiando una canzone degli anni ‘70 dichiara “Andiamo a combattere quest’oggi”. Dove potrebbe mai recarsi? Da quanto si legge, direzione Dojo.

Michelle Hunziker non si è di certo limitata ad avvisare i fan del suo spostamento, ma anche condiviso la storia in cui, la vediamo letteralmente sferrare calci e pugni a un uomo sul video, che non è altro che il personal trainer di Iron Dogo, un luogo pivato dove viene insegnata la conoscenza del karate kyokushinkai. In quel momento arriva anche Alessio Sakara, l’atleta professionista di MMA che si è occupato dell’allenamento iniziale.

Per michelle i corsi di difesa sono davvero importanti, perché come dichiarato da lei stessa in passato: “Il percorso di Doppia Difesa l’ho veramente fatto perché ho vissuto determinate cose”. Michelle da quando ha subito violenze, ha deciso di proseguire corsi per la difesa personale, sensibilizzando altre donne a farlo.